MSNs spinnville tall – 20 målpoeng på to kamper

(Leganes-Barcelona 1-5) Lionel Messi, Luis Suarez og Neymar lekte videre mot lille Leganés. På to kamper sammen har trioen levert hele 20 målpoeng.

Hele MSN-trioen var på banen for første gang sammen denne sesongen tirsdag, noe som endte med total ydmykelse for Brendan Rodgers og Celtic. Messi, Neymar og Suarez herjet i 7-0-seieren over Celtic.

I tidligkampen lørdag fortsatte trioen å spille løkkefotball. De gjorde hverandre gode på en måte som bør skremme rivalene i europeisk fotball.

Se bare her: Suarez serverte Messi, Messi serverte Suarez, Suarez serverte Neymar og Neymar serverte Messi – før Rafinha fant ut at nok fikk være nok. Han gjorde alt selv da han klinket inn 5-0. Gabriel Appelt reduserte senere for Leganes.

I løpet av to kamper har trioen MSN levert 20 målpoeng:

Messi: 5 mål, 2 assists

Neymar: 2 mål, 5 assists

Suarez: 3 mål, 3 assists

Det har skjedd på denne måten:

Leganes-Barcelona 1-5

0-1, Messi (Suarez). Suarez kjemper seg fri på en kontring og spiller fri Messi, som scorer enkelt.

0-2, Suarez (Messi). Rollene byttes. Suarez spilles på blank kasse av Messi.

0-3, Neymar (Suarez). Nok en gang får Barcelona score på blank kasse. Forarbeid: Suarez.

0-4, Messi (Neymar). Neymar skaffer straffespark. Messi setter den hardt i krysset.

0-5, Rafinha. Dagens vakreste. Gjør alt selv og klinker ballen i krysset fra 18-20 meter.

1-5, Gabriel Appelt.



Barelona-Celtic 7-0

1-0, Messi (Neymar). Lionel Messi banker ballen opp i nettet. Pasning fra Neymar.

2-0, Messi (Neymar). De to spiller vegg gjennom Celtic-forsvaret på løkkefotball-vis.

3-0, Neymar. Messi blir felt. Neymar banker frisparket i mål.

4-0, Iniesta (Neymar). Iniesta med d-r-ø-m-m-e-t-r-e-f-f etter herlig Neymar-innlegg.

5-0, Messi (Suarez). Suarez fosser nedover mot dødlinjen og serverer Messi.

6-0, Suarez (Neymar). Suarez tar ned Neymar-pasningen og banker den i nettaket.

7-0, Suarez (Messi). Messi serverer, Suarez sklir inn 7-0.

Messi, Neymar og Suarez har bare to kamper sammen så langt denne sesongen. Neymar fikk forlenget sommerferien på grunn av sin deltakelse i OL, og i 1-2-tapet mot Alaves ble både Messi og Neymar benket.