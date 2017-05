Messis avskjedsgave til Enrique: Cuptriumf

(Barcelona - Alavés 3-1) Manager Luis Enrique (47) fikk Lionel Messi (29) på sitt aller beste i sin siste kamp som Barcelona-manager.

Ballmagikeren var sist, tredje sist og deretter nest sist på Barcelonas tre mål i den første omgangen.

Selv om Theo Hernández utlignet mellom der, ble det aldri spennende etter de første 45 minuttene, og Barcelona tok en komfortabel seier i Copa del Rey-finalen i Luis Enriques siste kamp.

Overrasket med avgangen



47-åringen var seg selv lik – engasjert og aktiv på sidelinjen – i sin avskjed. Det har gått nesten tre måneder siden han overrasket alle og annonserte at han ville gi seg etter denne sesongen. Siden han overtok våren 2014 har han sikret Barcelona to ligatitler, og med dagens seier på Vicente Calderón har det blitt tre cuptroféer.

I år har det gått trått både i Europa og i hjemlig liga. I La Liga havnet katalanerne tre poeng bak Real Madrid, mens Atlético Madrid ble for sterke i Champions League-kvartfinalen.

Med seier i Copa del Rey fikk i det minste avtroppende Enrique en meget verdig avskjed med Barcelona-laget.

Saken fortsetter under Enriques overraskende beskjed på en pressekonferanse.

Messi gjorde nesten alt selv



De dominerte nemlig kampen fra første spark på ballen. Alavés var ikke helt ufarlige de heller. Blant annet traff Ibai Gómez stolpen før Barcelona omsider omsatte ballinnehavnet til sjanser – og til slutt mål.

Det første – etter en halvtimes spill – var av den lekre sorten. Lionel Messi danset seg forbi én motstander før han lette etter rekkekamerat Neymar (25). Brasilianeren stilte selvfølgelig opp. Neymar møtte Messis invitasjon til veggspill, slo tilbake, for deretter se at argentineren plasserte ballen iskaldt og utagbart i buret til keeper Fernando Pacheco.

Hamret inn frispark



Men der de fleste trodde at Barcelona ville fortsette å male på, slo Alavés istedet raskt tilbake.

Theo Hernández er utleid fra Atlético Madrid til nettopp Alavés, men har vært kraftig linket til Real Madrid de siste ukene. La Liga-ekspert Petter Veland bekrefter at 19-åringen er veldig nære «Los Galácticos». Under dagens finale viste han hvorfor han er så ettertraktet.

Det var nemlig Hernández som tok oppstilling ved ballen på et frispark et godt stykke utenfor Barcelonas 16-meter. Det var i tillegg skrått hold. Men det hindret ikke unggutten. Med venstrebenet skrudde han ballen knallhardt i Jasper Cillessens lengste hjørne. 1-1 var et faktum.

Messi serverte



Det tok imidlertid ikke langt tid før Barcelona scoret både én og to til. Det skulle til slutt vise seg å være mer enn nok til å vinne finalen.

På Barcelonas andre scoring var det Neymar som viste seg frem. Han dro på seg tre-fire mann ute til venstre. Deretter spilte han videre til Messi, som rullet til innbytter André Gomes. Gomes slo inn i feltet, der Neymar hadde tatt plass. Jobben med å bredside ballen i det åpne målet var ikke spesielt vanskelig for 25-åringen.

Messi var ikke ferdig med det. På overtid av første omgang driblet han av to-tre mann før han med en genial gjennombruddspasning fant Paco Alcácer. Midtspissen som tok plass i Barcelona i Luis Suarez' karantenefravær takket og bukket, før han hamret ballen i lengste hjørne.

Det kunne ikke Theo Hernández eller Alavés svare på.