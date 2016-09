Messi måtte av banen med skade - så stilnet Ángel Correa (21) Camp Nou

(Barcelona - Atlético Madrid 1-1) Først måtte Lionel Messi (29) av banen med skade. Så stilnet innbytter Ángel Correa (21) de nær 100.000 oppmøtte på Camp Nou.

21 år gamle Correa kom inn sammen med Fernando Torres idet timen ble passert på Camp Nou, og bare minuttet etterpå sørget de to for å stilne publikum totalt.

Etter et raskt tatt frispark på midtbanen flikket Torres ballen elegant forbi Gerard Piqué og til Ángel Correa, som på sin side kom alene med keeper da Javier Mascherano skled på det våte gresset.

Alene med keeper var 21-åringen fra Rosario iskald. Via stanget sørget han for 1-1 - og for stillhet blant de nær 100.000 fremmøtte på Camp Nou.

Det ble også resultatet i storoppgjøret i La Liga mellom den regjerende mesteren Barcelona og forrige sesongs ligatreer og Champions League-finalist Atlético.

– Vi spilte en god kamp, spesielt førsteomgang. Offensivt kunne vi vært bedre, men vi fikk scoringen, sier Atlético-kaptein Gabi, som erkjenner at de er «fornøyde med å dra hjem med ett poeng».

– Vi spilte en veldig komplett kamp mot en god motstander. Vi gjorde egentlig nok til å ta alle poengene, sier på den andre siden Barcelona-kaptein Andrés Initesta.

To tapte poeng var imidlertid ikke den eneste dårlige nyheten for hjemmelaget som tok føringen ved Ivan Rakitic fem minutter før pause.

GLEDE: Her har Correa (ryggen til) akkurat utlignet på Camp Nou. Antoine Griezmann stormer til for å gratulere lagkameraten. Foto: Josep Lago , AFP

Rett før Rosario-fødte Correa utlignet til 1-1, var det en annen argentiner fra samme by som var i fokus: den langt mer kjente Lionel Messi (29).

Etter en duell med uruguayanske Diego Godín, riktignok uten at det så ut til at Godín sparket veldig borti Lionel Messi, stoppet Messi opp.

Ikke lenge etterpå satt han seg ned i gresset, og rett etter det igjen ble Barcelonas stjernespiller tatt av banen.

Hvor lenge han blir ute, er vanskelig å si. Messi fikk ikke umiddelbar behandling på sidelinjen, satt rolig på benken under resten av oppgjøret, men Barcelonas nummer 10 kommer helt sikkert til å bli undersøkt og utredet.

Han var ikke den eneste nøkkelspilleren til Barcelona som forlot banen tidligere enn ventet. Etter 50 spilte minutter hadde Sergio Busquets gjort sitt for kveldens hjemmelag, og ifølge Viasat-kommentator Petter Veland var nok ikke Busquets hundre prosent kampklar på forhånd. Kanskje blir han også ute for Barcelona en stund.

Barcelona misbrukte uansett muligheten til å krabbe opp i ryggen på erkerival Real Madrid, som tidligere onsdag måtte ta til takke med uavgjort hjemme mot Villarreal.

For Neymar og Piqué misbrukte hver sine sjanser mot slutten, det endte 1-1 og dermed er det fortsatt tre poeng opp til serielederen fra Madrid. Barcelona står med 10 poeng, poenget bak Sevilla på andreplass, Real Madrid med 13 og Atlético med ni etter fem runder av La Liga.

