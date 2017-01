Marca: Svensk supertalent klar for Real Madrid

Real Madrid har allerede Martin Ødegaard (18). Nå skal de også ha sikret seg svenskenes vidunderbarn Alexander Isak (17)

Det er den spanske sportsavisen Marca som melder at AIK-spilleren har skrevet under på femårskontrakt med Real Madrid.

Alexander Isak regnes som Sveriges største fotballbegavelse siden Zlatan Ibrahimovic, som har markert seg som en av Europas beste fotballspillere.

Martin Ødegaard var 16 år da han i januar 2015 skrev kontrakt med hovedstadsklubben fram til sommeren 2018.

Alexander Isak har hatt en jubelår i Allsvenskan og en rekke europeiske toppklubber har blitt linket til svensken: Manchester City, Juventus, Real Madrid, Chelsea og Paris Saint-Germain.

Marca har svært gode kilder i Real Madrid og er en ytterst troverdig avis.

Alexander Isak gjorde tidligere denne uken sin første landslagsscoring for de blå-gule (yngste målscorer for Sverige gjennom tidene). Det skjedde da Slovakia ble slått 6-0 og Isak scoret det første målet.

Ifølge Marca var han allerede i november på besøk i Madrid og på klubbens treningsanlegg.

Det er under et år siden Isak slo igjennom på seniornivå. Først da han scoret i sin aller først A-lagskamp, cupoppgjøret mot 4.-divisjonslaget Tenhults 28. februar i fjor, og deretter 7. april. Da fikk han sjansen fra start i AIKs andre seriekamp for året, og scoret. To uker senere kom det første målet på hjemmebane.

Til slutt endte han sesongen med 10 mål på 24 kamper, 19 av dem fra start. I drøyt halvparten av kampene var han fortsatt bare 16 år gammel. 17-årsdagen ble feiret med to mål i det tidligere omtalte byderbyet mot Djurgården.

Isak kom i sin tid ikke med på «pojk-laget», men har siden hatt en eksplosjonsartet utvikling.

Han er født i Solna, mens foreldrene hans kommer fra Eritrea.