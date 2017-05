Målmaskinen Ronaldo endte Real Madrids La Liga-tørke

(Malaga – Real Madrid 0-2, Barcelona – Eibar 4-2) Cristiano Ronaldo (32) scoret sitt 25.- og kanskje sitt viktigste mål for sesongen. Det banet nemlig vei for ligagull.

Før seriefinalen i La Liga var premissene simple:

Det eneste Real Madrid måtte gjøre for å ta gullet hjem var å unngå tap borte mot Malaga. Og selv om ett poeng ville være nok til å ta gull, det ligger ikke i Real Madrids natur å spille med bremsene på.

Men, Zinedine Zidanes menn trengte aldri å gi full gass mot Malaga. Med to scoringer på La Rosaleda ble «Los Blancos» seriemester for 33. gang.

Som så mange ganger før var Cristiano Ronaldo en av tungene på vektskålen.

Tok tilbake tronen



Det tok bare drøye to minutter før den portugisiske målmaskinen fant nettmaskene. Ronaldo løp fra Malaga-forsvaret, rundet keeper og ga Zidane nøyaktig den starten han ønsket seg.

Etter den scoringen var det vel ingen tvil om hvor La Liga-trofeet skulle ende opp, men dersom det var noe tvil, ble den fjernet etter 55 minutter, da Karim Benzema doblet ledelsen. Real Madrid sikret dermed sitt første La Liga-trofe på fem år.

De har nå ni flere seriegull enn Barcelona.

Real Madrid gjorde dermed som Juventus, og lader opp til Mesterliga-finale med ligagull. Juventus ble for øvrig seriemester i Serie A søndag med 3–0 seier over Crotone.

Zidane har dermed vunnet La Liga med Real Madrid både som spiller (2002/03) og nå som manager. Zidane er en av Madrids største helter, og kan lede klubben sin til enda mer sølvtøy denne sesongen. 3. juni er Juventus motstander når Champions League-trofeet skal deles ut. Dersom Real Madrid skulle vinne blir det første gang siden 1958 at de vinner den hjemliga ligaen og Mesterligaen i samme sesong.

Snuoperasjon til ingen nytte



Barcelona var avhengige av et mirakel dersom de skulle ta seriegullet på målstreken. Siden forrige gang Real Madrid vant La Liga, har Barcelona dominert og gjort det hele tre ganger. Men det ble ikke ett fjerde, for noe mirakel fikk de aldri.

Katalanerne måtte selv vinne mot Eibar, og få hjelp fra Malaga, og gjorde sin del av jobben. MSN & co. lå lenge under 0–2 mot Eibar, men snudde kampen og vant 4–2. Et selvmål fra David Junca og scoringer fra Luis Suárez og to fra Lionel Messi sørget for at de avsluttet sesongen med seier. Takashi Unui scoret begge målene for Eibar.

Det var ikke nok, dog, og Real Madrid ble seriemester med tre poengs margin.

Barcelona kan trøste seg med at ikke bare Messi, men også Suarez slo Ronaldo i kampen om toppscorertittelen. Messi ble målkonge i La Liga med 37 seriemål, foran Luis Suárez (29) og Cristiano Ronaldo (25).

Luis Enrique fikk dermed ikke avslutte La Liga-karrieren med Barcelona som seriemester. Men, han har fortsatt muligheten til å avslutte med en pokal. Neste søndag møtes Barcelona og Alavés til Copa del Rey-finale.

Cupfinalen blir hans siste kamp som Barcelona-manager. Hvem som leder Barcelona i kampen om neste års ligagull, er fortsatt uvisst.