James-frekkis da Real vant igjen

(Espanyol-Real Madrid 0-2) Uten en forkjølet Cristiano Ronaldo (31) og en skadet Gareth Bale (27) kom magien til James Rodriguez (25) godt med mot Espanyol. Real Madrid tok sin syvende seier av like mange mulige for sesongen.

På overtid av første omgang i bortemøtet med Espanyol viste colombianeren seg frem med noen herlige detaljer. Han slo først tunnel på Pape Kouli Diop og banket ballen lavt til venstre for keeper fra 20 meters hold.

James Rodriguez' første scoring for sesongen sende Real Madrid i føringen, mens Karim Benzema fastsatte sluttresultatet etter 71 minutter. Et lekkert angrep endte med at Lucas Vazquez la inn fra høyre der Karim Benzema bredsidet ballen forbi Espanyol-keeper Diego Lopez.

Real Madrid har vunnet alle sine syv obligatoriske kamper for sesongen etter at de åpnet med triumfen mot Sevilla i supercupen på Lerkendal i august. I ligaen har det blitt fire seirer av fire mulige, og avstanden ned til Barcelona og Las Palmas er tre poeng.

Seiersdans uten spisstjernene

Real Madrid har nå 16 strake seirer i ligaen etter å ha avsluttet meget sterkt forrige sesong, og under Zinedine Zidanes ledelse har hovedstadslaget bare tapt én av 24 ligakamper.

Mot Espanyol sto altså både Ronaldo og Bale over. Førstnevnte med «sår hals», mens Bale hadde fått en smell i låret på trening. De er ventet tilbake på banen snart, og allerede onsdag er neste ligakamp hjemme mot Villarreal.

TOK ANSVAR: James Rodriguez takker høyere makter etter sin flotte 1-0-scoring. Foto: Albert Gea , Reuters

