Instagram-kaos i Barcelona: – Det er full krig

Barcelona går til søksmål mot sin tidligere stjerne Neymar (25). Samtidig poserer PSG-spilleren med sine gamle lagkamerater.

«Det er full krig mellom Barcelona og Neymar», skriver den spanske avisen Marca.

Tirsdag ettermiddag publiserte den katalanske storklubben en pressemelding der de gjorde det klart at de vil saksøke Neymar for minst 80 millioner kroner.

Les også: Barcelonas storkjøp skaper oppstandelse

HERJER: Neymar har fått en drømmestart på PSG-karrieren, med tre mål og tre målgivende pasninger på sine to første kamper. Foto: Kamil Zihnioglu , AP

Neymar, som forlot Barcelona til fordel for PSG tidligere denne måneden, anklages for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom. Barcelona krever at Neymar skal tilbakebetale deler av en bonus han fikk da han signerte en ny kontrakt med klubben i oktober 2016.

Fått det med deg? Neymar med Barcelona-kritikk etter PSG-show

I tillegg forlanger Barcelona 10 prosent i forsinkelsesrente, som kan føre totalbeløpet opp til nærmere 90 millioner kroner. De skriver dessuten at de forventer at PSG betaler beløpet dersom Neymar ikke ønsker å gjøre det selv.

I en pressemelding svarer PSG at de er «overrasket» over pressemeldingen, og at de «nok en gang er skuffet over holdningene til FC Barcelona».

Her kan du se helgens Neymar-show i hjemmedebuten for PSG:

Poserte med Messi, Suárez og Piqué

Samtidig som Barcelona gikk til angrep mot Neymar, dukket det opp en rekke Instagram-bilder som skal ha satt sinnene i kok blant de høyere herrer i klubben.

Barcelona-veteran: Første gang jeg føler meg mindreverdig mot Real Madrid

Tirsdag var Neymar nemlig tilbake på besøk i Barcelona, og det ble publisert en rekke harmoniske bilder der han poserte med gamle lagkamerater.

Neymar publiserte selv et spøkefullt bilde med Gerard Piqué:

Også klubbens største stjerne Lionel Messi, som attpåtil lar signeringen av sin nye Barcelona-kontrakt vente på seg, publiserte et bilde sammen med Neymar og Luís Suárez:

«Uakseptabelt»



Ifølge den spanske radiostasjonen Cadena SER, gjengitt av avisen AS, tok ledelsen i Barcelona seg svært nær av Instagram-bildene til stjernespillerne.

Klubben mener angivelig at bildene var «uakseptable» med tanke på at de ble publisert like etter at klubben hadde bestemt seg for å saksøke Neymar.

Stor Ligue 1-guide: Neymar var brikken PSG manglet

Bildene omtales av spanske medier som et «Instagram-oppgjør» fra Barcelona-profilene.

Neymar gikk denne helgen ut og kritiserte ledelsen i Barcelona, kort tid etter å ha scoret to mål og levert to målgivende pasninger i PSGs 6-2-seier over Toulouse.

– Det er ikke noe jeg ønsker å si til Barcelona-klubbledelsen. Eller det er faktisk en ting jeg vil si til dem. Jeg er skuffet over dem. Det er folk som ikke burde vært der i det hele tatt, sa Neymar.