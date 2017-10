Hevder Barca ble truet med poengtrekk - Messi-show foran tomme tribuner

(Barcelona - Las Palmas 3-0) Barcelona fortsetter sin perfekte La Liga-start, men mot Las Palmas fikk ikke publikum lov til å være vitne.

Rett før kampstart kom avgjørelsen: publikum fikk ikke lov til å gå inn på Camp Nou. Årsaken er dramaet omkring folkeavstemningen om katalansk selvstyre.

– Barcelona fordømmer det som har skjedd flere steder i Catalonia med tanke på å forhindre borgernes demokratiske rett til ytringsfrihet, heter det i en uttalelse av klubben.

Ni sendt til sykehus: Politiet bruker makt for å stanse valget

Opprinnelig ønsket Barcelona å utsette kampen, men det fikk de ikke lov til. Det fikk visepresident Carles Vilarrubí til å trekke seg fra sin stilling, ifølge Barcelona-baserte Sport.

– Vi spiller for lukkede dører for at hele verden skal se hva som skjer i Catalonia, messet Barcelona-president Josep Bartomeu, og hevder La Liga truet med å trekke laget seks poeng dersom de ikke spilte.

Inne på stadion fortsatte klubben markeringen med å putte på teksten «Demokrati» på storskjermen.

Og jaggu klarte ikke en person å snike seg inn for å fremme det politiske budskap i favør et selvstendig Catalonia. Frykten for akkurat det ble rapportert å være grunnen til at kampen ble spilt for tomme tribuner, men Bartomeu hevder avgjørelsen ikke var begrunnet med det.

– Avgjørelsen hadde ingenting med sikkerheten å gjøre. Den var garantert av politiet, sier han.

Der Catalonia kjemper for frigjøring, gjør Las Palmas det motsatte. For å markere «et samlet Spania», valgte de å sy på spanske flagg på sine drakter før søndagens møte.

Xavi: - Det som hender i Catalonia i dag, er en stor skam

PÅ UTSIDEN: Supporterne med billett fikk ikke komme inn på Camp Nou for å se Barcelona møte Las Palmas i La Liga. De ble pent nødt til å holde seg utenfor. Foto: Manu Fernandez , AP

I selve kampen var det imidlertid hjemmelaget som var best.

Sergio Busquets stanget inn 1-0 rett etter pause etter en corner slått av Lionel Messi, før sistnevnte vartet opp med både 2-0 og 3-0, hans 10. og 11. ligascoring for sesongen.

– Det var en veldig rar kamp, for det er ikke normalt å spille under slike forhold. Klubben har kommet med en uttalelse, og har forsøkt å forklare situasjonen på den beste måten, sier Busquets, kampens første målscorer.

– Vi har måttet gjøre vårt, og det var det sportslige. Vi var nødt til å spille kampen i dag. Vi hadde ikke noe valg, fortsetter han.

Barcelona står med syv strake seirer i La Liga-åpningen og solide 23-2 i målforskjell. Det gir over tre mål i snitt per kamp.

Las Palmas står på sin side med seks poeng etter syv runder, og er på en foreløpig 17. plass.