Guardiola refser Spanias statsminister og politiet

Manchester Citys katalanske manager, Pep Guardiola, er lei seg etter at over 800 mennesker ble skadet under folkeavstemningen i Catalonia.

– Jeg føler mye tristhet i dag. Politiet skader mennesker som skal stemme før de engang har kommet i valgurnene. De skal ikke rane en bank, men stemme. Hele verden har sett hva som har skjedd. Politiet har sendt flere hundre av sine egne landsmenn til sykehus, sier Guardiola i et intervju med Rac 1.

En av fotballens mest meritterte managere er født og oppvokst i Santpedor på utsiden av Barcelona. Han ble i ung alder hentet til storklubben og er en legende i Barcelona etter å ha tjenestegjort som spiller i en lang årrekke før han også trente dem til 14 titler på fire år.

Søndag skulle katalanerne stemme for uavhengighet fra Spania. Det førte til at politiet forsøkte å nekte folk å stemme og minst 844 personer er blitt skadet.

Jordi Turull, talsmann for regionsmyndighetene i Catalonia, sa på en pressekonferane i natt at 90 prosent av de 2,25 millioner stemmene talte for uavhengighet. Lederen for Catalonias parlament, Carles Puigdemont, sa også søndag kveld at katalanske innbyggere har vunnet retten til en uavhengig stat.

Irritert på statsministeren



Spanias statsminister Mariano Rajoy benektet for at det ble holdt noe folkeavstemning.

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Regionen står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt. * Catalonia mener selv de bidrar

langt mer til landets BNP enn de får tilbake. Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia. *De har sitt eget språk *De har en høyere levestandard enn hva spanjoler flest har. * Arbeidsløsheten er lavere: Den ligger på 13,2 prosent, mot 17 prosent for landet under ett. * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro.

– I dag har demokratiet seiret, fordi det har oppfylt konstitusjonen, sa statsministeren søndag.

– Jeg er irritert for at ikke Rajoy har snakket om disse skadene. Han må ta ansvar og svare på spørsmålene, sier Guardiola, som normalt sett aldri gjennomfører intervjuer utover de obligatoriske pressekonferansene i forbindelse med kamper.

Han uttrykte også sin skuffelse til Catalunya Ràdio.

I juni talte Guardiola om folkeavstemningen foran nesten 50.000 i Barcelona, ifølge BBC. Fotballmanageren rettet sine mot spanske medier, spesielt El Mundo del Siglo XXI and El País som er Madrid-baserte.

– De hevder at folk har angrepet politiet. Med hva? Stemmer? De eneste mediene som ikke klarer å forklare alvoret er spanske. Alle de andre samfunnene internasjonalt vil se hva som skjedde, sier Guardiola.

Før helgen sa Manchester City-manageren at han kunne tenkte seg å trene Spania i et VM eller EM en dag. 46-åringen fikk 47 landskamper for Spania.

Ville ikke spilt Barcelona-kamp

Foran 98.000 tomme seter vant Barcelona 3-0 på Nou Camp over Las Palmas søndag.

– Jeg ville ikke spilt kampen. Hvert fall ikke foran tomme tribuner, sier Guardiola, manager for klubben mellom 2008-2012.

Før matchen var det mye fram og tilbake om den skulle bli spilt, men laget ville få seks poeng trekt dersom de ikke spilte kampen, ifølge FC Barcelona-president Josep Maria Bartomeu.

– Vi spiller for lukkede dører for at hele verden skal se hva som skjer i Catalonia, sa Bartomeu.

Barcelonas visepresident Carles Vilarrubi var så uenig i at kampen ble spilt at han sa opp i protest.

Før seieren var midtstopper Gerard Pique og stemte. Etter kampen sa Barcelona-gutten at han var usikker på sin egen landslagsfremtid.

– Dette har vært min verste opplevelse som fotballspiller. Det har vært en veldig vanskelig dag, sa Piqué.

Ifølge Aftenposten har sjefen for La Liga, Javier Tebas, truet med at Barcelona vil kastes ut av seieren dersom Catalonia erklæres uavhengig fra Spania.