Griezmann ødela festen for Real Madrid – fortsatt kamp om ligagullet

(Real Madrid – Atlético Madrid 1-1) Pepe (34) så lenge ut til å bli den store helten i Madrid-derbyet. Så dukket Antoine Griezmann (26) opp.

Det aller første Madrid-derbyet endte med 1–0 seier til Real Madrid. Det var for 89 år siden, i 1928. I 84 minutter så det ut til at Real Madrid skulle gå seirende ut av derby nummer 214, med samme resultat. Men Antoine Griezmann ville det annerledes, og etter 85 minutter sørget han for at det fortsatt er spenning i kampen om ligagullet.

For dersom Real Madrid hadde vunnet ville de hatt en luke på fem poeng til Barcelona. I stedet er det tre poeng som skiller erkerivalene Barcelona og Real Madrid.

Det som så ut til å bli en fest, ble en stor skuffelse for Zinedine Zidanes menn.

Kroos og Pepe på godt og vondt



For Real Madrid hadde mest ball og skapte flest sjanser, og fikk hull på byllen etter 52 minutter. Pepe sendte Real Madrid i ledelsen med sin andre scoring for sesongen, da han fikk gå nærmest upresset opp etter en dødball fra Toni Kroos og stange hjemmelaget i ledelsen.

Det var Kroos sin målgivende nummer elleve denne sesongen – mer enn noen andre har i La Liga.

Derfra snudde det.

Samarbeidet mellom Pepe og Kroos var ikke like godt senere. Elleve minutter etter målgivende fra Kroos og scoring fra Pepe, tok midtstopperen telling, og fire minutter senere måtte målscoreren ut med skade. Ironisk nok var det servitøren som skadet målscoreren.

Det er dårlig nytt for et Real Madrid-lag som skal i aksjon mot Bayern München i Champions League neste uke. I hvert fall med tanke på at Raphäel Varane allerede er ute med skade.

Bayerns superspiss Robert Lewandowski gnir seg nok i hendene etter lørdagens derby. Det gjør nok resten av Carlo Ancelottis stjernegalleri også.

Fra vondt til verre



HOTLINE BLING: Antoine Griezmann feiret scoringen sin på sedvanlig vis, med sin Drake-inspirerte Hotline Bling-dans. Foto: Pierre-philippe Marcou , AFP

Men nedturen skulle ikke ende der. Antoine Griezmann sørget for balanse i regnskapet, og poengdeling på Santiago Bernabéu. Med scoringen sørget han for å ende en seiersrekke på fem kamper for Real Madrid.

Det var Griezmanns niende scoring i kalenderåret 2017. Bare Lionel Messi og Luis Suárez har flere, med henholdsvis 15 og 12 nettkjenninger. Griezmann har notert seg for 16 totalt denne sesongen.

Poengdelingen i derbyet hjelper ikke Atlético Madrid nevneverdig i kampen om ligagull, men de kan glede seg over å være ubeseiret på de siste fire La Ligaoppgjørene på Santiago Bernabéu. Selv om de er ti poeng bak byrivalen, og syv poeng bak Barcelona på 2. plass, gleder nok Diego Simeone & co. seg over å stikke kjepper i hjulene for Real Madrid.