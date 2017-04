Ekspert om Messi-feiring: – Stille og provoserende

Lionel Messi (29) feiret på spesielt vis etter å ha sikret Barcelona seieren på overtid i El Clásico.

Den argentinske ballvirtuosen scoret sitt 500. mål for Barcelona før han flekket av seg drakten og holdt den frem mot Madrid-publikumet, med draktnummeret og navnet vendt mot tribunen.

Feiringen, som er blitt et hett samtaleemne i spanske aviser, satte punktum for en mesterlig Messi-oppvisning. Barcelonas nummer 10 scoret to mål, fremprovoserte to gule kort og sørget for at Real Madrid-kaptein Sergio Ramos ble utvist.

– Messi har fått mye slengt mot seg fra Madrid-fansen opp igjennom. Og jeg tror at han følte at han hadde fått tøff behandling i løpet av kampen, med en albue fra Marcelo, taklingen fra Ramos og Casemiro som klippet ham ned flere ganger. Så den feiringen bestod nok av glede blandet med litt raseri, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

– I stedet for en kjempeprovoserende feiring der han knytter neven og roper mot fansen, så velger han en stille og provoserende feiring og står der og tar imot reaksjonene til Madrid-fansen, mens han selv leverer det største skytset ved å avgjøre kampen, sier Veland.

– Et mektig «statement»

Messi har de siste ukene og årene opplevd flere nedturer: Tre strake finaletap med Argentina, seks strake Clásico-kamper uten å score, og svake prestasjoner mot PSG og Juventus i Champions League.

– Det er nok en del som har bygget seg opp. Jeg tror ikke han føler han er nødt til å bevise noe, men de stadige små nedturene har nok vært irriterende for ham, sier Veland.

Han liker måten Messi velger å feire på.

– Hvis målet hans er å provosere, så synes jeg han gjorde det på en OK måte. Det var ikke aktiv provosering, men et mektig «statement» uten å si noe.

Bildene av Messi som holder frem drakten foran et stilnet Santiago Bernabéu, er å finne på de aller fleste avisforsider og nettaviser i Spania dagen derpå. Den katalanske avisen Sport kaller feiringen «uforglemmelig» og mener Messi skapte «et bilde for historiebøkene».

– Jeg synes «ikonisk» er et passende ord å bruke. Det er et bilde man ikke har sett før, sier Veland.

Stokke: – Reagerer nok spontant

Viasat-kommentator Roar Stokke var til stede på Santiago Bernabéu i Madrid søndag kveld. Dagen derpå forteller han at han «ikke helt har klart å lande ennå» etter den heseblesende storkampen.

Han påpeker at det har blitt skrevet og sagt mye negativt om Barcelona i forkant av El Clásico, og tolker Messis feiring på følgende vis:

– Han reagerer nok spontant i gledesrus og holder opp Barcelona-trøyen som et bevis på sin kjærlighet til klubben, at det for ham er den største klubben, og at man aldri skal avskrive dem. I tillegg til at han ville markere sitt 500. mål for den samme klubben.

– Rivaliseringen mellom klubbene er så ekstremt at en del Real Madrid-fans sikkert ble provosert av hva han gjorde, men jeg velger å tro at det kun var et ekstatisk øyeblikk hvor Messi feiret sin egen klubb, seieren og matchvinnerscoringen, mer enn å skulle provosere noen, sier Stokke.

Messi, som fikk gult kort for å dra av seg trøyen, snakket ikke med pressen etter den dramatiske El Clásico-seieren. Dagen derpå har han publisert en kort melding på Facebook-kontoen sin:

– Vi dro til Bernabéu for å vinne og holde oss i gullkampen. Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi kom ut av det med gleden over å ha tatt et viktig steg.