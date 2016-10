Eibar-duo beklager sexvideo: – Vi angrer dypt

Eibar var høyt oppe etter poeng mot Real Madrid i helgen. Lekkasjen av sexvideoen med to spillere har imidlertid sørget for å legge en demper på stemningen.

Det er den tidligere Sevilla- og Aston Villa-spilleren Antonio Luna (25) som sammen med Sergi Enrich (26) filmet seg selv mens de hadde samleie med en ikke navngitt kvinne.

Filmet lekket ut på internett, og plutselig ble ikke lenger Eibar forbundet med bortepoeng på Santiago Bernabéu eller sin imponerende 8. plass så langt i La Liga.

- Angrer dypt



Lekkasjen skapte naturligvis storm. Nå har de sammen kommet med en uttalelse på Enrichs Twitter-konto hvor de angrer på hendelsen, og den potensielle skaden det har påført Eibar som klubb.

– I lys av den nå sirkulerende seksuelle videoen hvor vi, de undertegnede, er med, ønsker vi å understreke at videoen viser en privat hendelse som fant sted med fullt bevisst voksne. Vi angrer dypt for et feiltrinn som har gjort at disse bildene nå er blitt publisert uten at vi verken visste det eller godkjente det.

De to gjør det også klart at de, i rollen som fotballspillere og forbilder, burde visst bedre.

– Vi vet at profesjonelle fotballspillere bør sette et eksempel med alle livets handlinger, spesielt for barn. Det er grunnen til at vi unnskylder oss, hvis dette har forårsaket skade for noen, skrives det videre i uttalelsen, som også retter en unnskyldning til den involverte kvinnen i videoen.

IKKE HØYTSVEVENDE: Her taper Antonio Luna en duell mot Real Madrids waliser Gareth Bale. Kun dager etterpå unnskyldte han sammen med Sergi Enrich den mye omtalte sexvideoen. Foto: Javier Soriano , AFP

Redd for klubbens omdømme



I uttalelsen gjør de det også klart at unnskyldningen er på vegne av både seg selv og klubben de representerer.

– Vi ønsker å understreke at, som SD Eibar-spillere, en eksemplarisk klubb som representerer en gruppe supportere og en by som er like eksemplarisk, så står vi ved de verdier som har blitt vist for oss siden vi kom til Eibar. Vi håper ikke at dette forårsaker skade for klubbens omdømme, eller for våre lagkamerater, skriver de to.

– Vi angrer like fult på den potensielle skaden for vårt eget omdømme, men spesielt for klubbens, fortsetter Eibar-duoen.

Begge de to fotballspillerne skrev under for SD Eibar i 2015. Mens Antonio Luna er midtstopper, er Sergi Enrich en av lagets mestscorende spillere siden sin ankomst.

