Costa viste seg fram med scoring

(Makedonia - Spania 1-2) Diego Costa (28) benyttet usikkerheten rundt fotballfremtiden sin til å score det som viste seg å bli vinnermålet for Spania mot Makedonia søndag kveld.

Costa scoret sitt sjette landslagsmål på 16 kamper, da han enkelt ekspederte Iscos glimrende forarbeid i mål etter 27 minutter. Det var en fin søknad og et lite bevis på at «her er jeg», etter at Chelsea-manager Antonio Conte har gitt spansk-brasilianeren beskjed om at han ikke blir satset på hos de regjerende ligamesterne neste sesong.

Silva scorer og scorer

Costa scoret 20 ligamål på 35 kamper for Chelsea i 2016/17, men Conte har tydeligvis ikke sansen for den kontroversielle spissen, og sjansen for et klubbskifte for Costa er stor.

David Silva (31) ga Spania ledelsen allerede etter 15 minutter. Det var fjerde kamp på rad at Manchester Citys playmaker sendte det spanske landslaget i ledelsen, og på de 10 landskampene Silva har spilt under den nye landslagssjefen Julen Lopetegui, har han åtte mål og tre assist.

Med 32 mål på 113 landskamper, er Silva bare fire mål bak Fernando Torres på statistikken over spillere med flest landslagsmål.

Det står i sterk kontrast til antall scoringer i klubblaget Manchester City, der Silva kun har 51 mål på 315 kamper over sju sesonger. Han kom til City fra Valencia i 2010.

Kontrollerte kampen

Spania dominerte kampen fullstendig før pause, men lot Makedonia komme litt inn i det igjen etter pause, og da Stefan Ristovski dundret inn reduseringen etter 66 minutter ble det litt spenning i Skopje.

Men hjemmelaget kom aldri nærmere, selv om de hadde et par sjanser, og Spania kontrollerte seieren mot slutten av kampen. Både Diego Costa og Sergio Ramos kunne økt ledelsen i sluttminuttene.

Dermed styrer fortsatt Spania og Italia, side om side, i gruppe G med 16 poeng etter seks kamper. Spania har fem mål bedre målforskjell. De to gigantene i internasjonal fotball møtes til høsten for å avgjøre denne gruppen.