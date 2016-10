Celta scoret tre på 11 (!) minutter mot Barcelona - vant syvmålsthriller

(Celta - Barcelona 4-3) I løpet av 11 minutter i den første omgangen scoret Celta tre (!) ganger mot Barcelona. Og i den andre omgangen serverte ter Stegen Celtas fjerde på absurd vis.

Barcelona hadde muligheten til å kapre tabelltoppen i La Liga ettersom Real Madrid for tredje gang på rad i serien snublet, denne gang mot miniputten Eibar.

Men det klarte katalanerne ikke.

11 effektive minutter fra Celta Vigo i den første omgangen sørget for å gi Luis Enriques mannskap et rimelig dårlig utgangspunkt foran den andre omgangen, for på de 11 minuttene maktet hjemmelage å score hele tre ganger.

Først ved danske Pione Sisto. Deretter ved Liverpool-flopp Iago Aspas og et selvmål av Jeremy Mathieu. De to siste målene kom på under ett minutt i det 32. og 33. minutt, etter at Sisto hadde sendt hjemmelaget i ledelsen i det 22. minuttet.

– De raske scoringene ødela mye av planen vår. Det var kaos, erkjenner Barcelonas Gerard Piqué.

Manager Luis Enrique så seg nødt til å ta grep. Ut gikk Rafinha. Inn etter hvilen kom ballkunstner Andrés Iniesta, og 20 minutter senere var 3-0 plutselig blitt til 3-2.

Gerard Piqué hadde pannebrasket inn den første reduseringen, før Neymar var sikker fra 11 meter. En utligning lå i luften, og kanskje burde Neymar ha fått en ny mulighet fra krittmerket minutter senere. Han ble revet ned av Hugo Mallo, som også fikk gult da André Gomes skaffet den første straffet.

Dommeren vinket imidlertid spillet videre, og Hugo Mallo ble værende på banen.

Og istedenfor 3-3 kom mål nummer fire til Celta.

Det var av det bisarre slaget. Burvokter Marc-André ter Stegen skulle spille seg ut og forsøkte å lobbe ballen over en høytpressende Pablo Hernández. Det maktet ikke den tyske keeperen.

Ballen gikk istedenfor i hodet på Hernández, i stolpen og i mål.

– Det er på grensen til pinlig av ter Stegen, men Pablo Hernandéz viser at man aldri skal ta en ball for tapt, kommenterte Petter Veland på Viasat Fotball.

Målet ble skjebnesvangert, for med tre minutter igjen å spille stanget Gerard Piqué inn sitt andre - og Barcelonas tredje - for dagen. Det ble et stormløp mot Celta-målet de siste minuttene, men Barcelona fikk ikke flere nettkjenninger. Det ble 4-3.

– Hvis vi skal ta med noe positivt, er det hvordan vi reagerte etter pause, men vi har mye å rette på. Vi har fått en lærepenge, sier Piqué.

Dermed tapte katalanerne terreng til både Atlético, som slo Valencia tidligere søndag, og Real Madrid, som ikke maktet mer enn uavgjort mot Eibar. Det betyr at Barcelona ligger på en 4. plass med 13 poeng. Foran seg har de Sevilla på 14, og på topp er Atlético og Real Madrid, begge med 15, men Atlético foran på målforskjell.

