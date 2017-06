Bitter Pepe forlater Real uten å si farvel til Zidane

Etter 10 år i Real Madrid drar Pepe (34) fra klubben med en viss bitterhet. Portugiseren har ikke takket Zinédine Zidane for samarbeidet.

Ifølge Daily Mail har Real Madrid-midtstopper Pepe (34) bekreftet overfor radiostasjonen Cope at han ikke skriver ny kontrakt med Champions League-vinneren. Pepe ble bare brukt i to CL-kamper denne sesongen – den siste var åttedelsfinalen mot Napoli i mars.

– Det Zidane har gjort med Real Madrid er spektakulært, men det er enkelte ting jeg ikke forstår. Jeg tok ikke farvel med Zidane, fordi Zidane og Real Madrid visste at jeg skulle bort før jeg visste det selv, sier han til radiostasjonen Cope

– Det er forskjellige måter å snakke sammen og forhandle, men klubben har ikke opptrådt korrekt. Det irriterer meg, fortsetter spilleren med fødenavnet Képler Laveran Lima Ferreira. Han ble for 2016 kåret til verdens beste forsvarsspiller av VG. Denne sesongen har han slitt med til sammen åtte skader og har havnet bak Raphaël Varane og Nacho i kampen om å være makker til Sergio Ramos i Real Madrids midtforsvar. Saken fortsetter under videoen med Pepes siste mål for Real Madrid – mot byrival Atlético Madrid i april.

Pepe ville ha toårskontrakt videre, men Real Madrid tilbød bare ett nytt år.

– Det er klart at jeg ikke fortsetter i Real Madrid. Et eventyr er over og fra nå starter et nytt, sier Pepe med 334 Real Madrid-kamper siden han ble kjøpt fra Porto i 2007

– Jeg ga mitt blod og min svette for Real Madrid, beskriver Pepe til radiokanalen.

Han har vært i søkelyset til både Inter og Premier League-klubber, men det kan ifølge Marca se ut som PSG blir hans nye arbeidsgiver. Pepe hadde egentlig en plan om å tjene store penger i kinesiske Hebei Fortune, men droppet den da han skjønte at det ville bli problemer med å beholde plassen på det portugisiske landslaget frem mot VM i Russland neste sommer.