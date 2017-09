Barcelona-toget fosser videre: 17-2 i målforskjell etter fem kamper

(Barcelona - Eibar 6-1) Lionel Messi (30) lar seg ikke stoppe. Tirsdag scoret han sitt andre hat-trick på Camp Nou på like mange ligakamper. Men han var ikke ferdig med det.

Eibar, laget fra lilleputtbyen med samme navn, kunne riktignok ha tatt ledelsen allerede før fem spilte minutter, men avslutningen til Sergi Enrich alene med keeper var ikke god nok. Eibar fortsatte å misbruke sine sjanser, og istedenfor var Barcelona nådeløse.

VG+: Mirakelet i Eibar (krever abbonement)

Først ved Lionel Messi fra krittmerket. Deretter stanget Paulinho kontant ballen i mål etter en corner.

Etter hvilen fortsatte kjøret fra hjemmelaget, og det tok ikke mer enn syv og et halvt minutt før mål nummer tre var et faktum. På returen fra Messi sitt skudd fra 16 meter sto Denis Suárez, og han hadde få problemer med å overliste keeper fra kort hold.

– Snipp, snapp, snute, og der er poenghåpet for Eibar ute, kommenterte Petter Veland på direkten for Viasat.

Les også: Slik er Barcelonas kriseplan etter skadesmellen

«VÆR MODIG»: Barcelona ba rekordkjøpet Ousmane Dembélé om å holde motet oppe før kampstart. Milliardmannen ble skadet i forrige seriekamp og må belage seg på flere måneder på sidelinjen. Foto: Albert Gea , Reuters

Og selv om Enrich skulle få målet sitt bare minutter senere, viste Barcelona at de var i en annen klasse tirsdag. I sentrum: Lionel Messi.

Rett før timen spilt scoret han sitt andre, og få minutter senere var to mål blitt til et hat-trick, hans andre strake i ligaen hjemme på Camp Nou. I byderbyet mot Espanyol den 9. september var det Espanyol som fikk unngjelde. Tirsdag var det altså Eibar.

Se Messi leke seg med Espanyol her:

Messi var imidlertid ikke ferdig.

Helt på tampen la han på til 6-1, og dermed står den argentinske målmaskinen med smått utrolige ni mål etter fem serierunder. Det er ett mer enn han hadde etter like mange runder i 2011/12-sesongen, da han endte på rekordmange 50 (!) ligamål.

PMS: Uten Neymar, men med Paulinho - samt Denis Suárez istedenfor Luis Suárez, kan denne trioen - bestående av Paulinho (i midten), Messi (t.v.) og Suárez (t.h.) kalle seg PMS. Kanskje ikke like kult som MSN da, men sammen scoret de alle Barcas seks mål tirsdag. Foto: Albert Gea , Reuters

– Det ser veldig lett ut når Messi holder på, og forhåpentligvis har vi han her i lang tid, sier målscorer Denis Suárez på et Viasat-sendt intervju.

Barcelona står med solide 17-2 i målforskjell etter fem runder. Det holder til en 1. plass i ligaen. Eibar står på sin side med to seirer, tre tap og 3-9 i målforskjell. Det holder til en foreløpig 13. plass.

PS! Messi var ikke den eneste i La Liga som scoret hat-trick tirsdag. Simeone Zaza, mannen med det horrible straffesparket for Italia mot Tyskland i EM i 2016, dunket inn tre mål på under ni minutter for Valencia mot tabelljumbo Málaga. Valencia vant 5-0.