Barcelona spiller med spesialdrakter for å hedre terrorofre

Når Barcelona sesongåpner i La Liga i morgen, spiller de uten «Messi» og «Suarez» på ryggen. For å hedre ofrene etter terroreren som herjet byen torsdag, spiller Barca i spesialdrakter.

«Barcelona» vil stå på alle draktene under søndagens kamp, i stedet for spillernes navn. På den måten ønsker Barca å vise medfølelse etter de tragiske hendelsene for noen få dager siden.

En varebil meide ned og drepte 14 personer på den populære paradegaten La Rambla i Barcelona torsdag. Over 100 mennesker er skadet etter angrepet. I tillegg ble én person drept og sju skadet i en eksplosjon i Alcanar, mens sju personer ble skadet i Cambrils under en aksjon lik den som rammet Barcelona.

Når Barca serieåpner mot Real Betis i La Liga søndag, har det kun gått tre dager etter at terroren rammet byen. Det skal markeres på flere vis, blant annet gjennom de spesiallagde spillertrøyene.

I tillegg til at spillernes navn er erstattet med «Barcelona» på ryggen, skal fronten preges av “#TotsSomBarcelona. Det kan oversettes til «Vi er alle Barcelona». Spillerne kommer også til å være iført sørgebånd under kampen på Camp Nou.

– Det skal holdes ett minutts stillhet for å hedre ofrene, og for å vise støtte til deres familie og venner, alle innbyggere og byens besøkende, skriver Barca på sine hjemmesider.

Barcelona har søkt om tillatelse fra La Liga for å bruke de spesialsydde draktene, og fått klarsignal. Også alle andre lag nedover i Barca-systemet kommer til å spille med sørgebånd denne helgen. På Camp Nou vil flaggene vaie på halv stang.

Spillerne preget



Flere av Barcelona-spillerne har brukt sosiale medier til å vise sin støtte og medfølelse med ofrene og deres familier etter angrepene torsdag. Lionel Messi skrev følgende på sin Facebook-side:

«Jeg ønsker å sende mine kondolanser og min støtte til alle familier og venner av ofrene etter det grusomme angrepet på vår elskede Barcelona. I tillegg vil jeg uttrykke min absolutte avsky mot alle typer voldshandlinger. Vi skal ikke gi oss, vi som ønsker å leve i en fredfull, hat-fri verden med respekt og toleranse som grunnlag for vår eksistens, er i overveldende flertall».

Luis Suarez skrev følgende på Twitter:

– Sjokkert over det som har skjedd i Barcelona. All min støtte til byen og familiene.

Keeper Marc Ter Stegen brukte også sin Twitter-profil til å uttrykke smerte over det som har skjedd:

– Jeg er sterkt berørt av det som har skjedd i min vakre by. Jeg elsker deg, Barcelona. Vi må alle stå sterkere sammen enn noensinne.

Barcelona-spillerne holdt ett minutts stillhet under treningen på fredag.