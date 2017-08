Barca-veteran Pique: Første gang jeg har følt meg mindreverdig mot Real Madrid

(Real Madrid-Barcelona 2-0/sammenlagt 5-1) Barcelona får gjennomgå etter stortapet for Real Madrid. Og stopperveteran Gerard Piqué (30) innrømmer at han aldri har følt det slik i sin Barca-tid.

– Jeg har vært her i ni år, men det er første gang jeg føler at vi er mindreverdige i forhold til Real Madrid, sa Piqué ifølge nettsiden Football Espana.

Sportsavisen AS er også knallhard etter stortapet.

– Et lag uten musker eller sjel, skriver de i sin omtale av kampen.

– Madrid uten Ronaldo knuste en klubb i sjokk, fortsetter de.

Mannen med drømmemålet onsdag kveld, Marco Asensio, sier ifølge AS:

– Vi var overlegne i begge kampene.

Gerard Piqué innrømmet altså at det var nettopp slik: Real Madrid var overlegne.

– Vi trodde de skulle spille med to spisser og ikke tre, som de gjorde i den første kampen. De presset veldig høyt og var bedre enn oss i starten. Det satte tonen for hele kampen.

– Vi er ikke inne i vår beste tid som lag eller klubb. Men vi må leve med dette tapet og akseptere at Madrid er bedre enn oss. Sesongen er lang, og det er rom forbedringer, fortsatte Barca-veteranen.

– Riktignok vant Real Madrid Champions League, men det er ikke så lenge siden vi har vunnet.

Også Jordi Alba mente at Barcelona ble satt ut av at Real Madrid kom med tre spisser.

– De var bedre enn oss i begge kampene. Det er riktig at led i denne matchen, men dette er bare starten. Det er mye igjen av sesongen, sa han til Esport3.

Sportsdirektør Pep Segura sa etter matchen at Barcelona er i ferd med å avslutte forhandlingene om Philippe Coutinho og Ousmane Dembélé.

– Vi er nødt til å hjelpe laget med forsterkninger, og de kommer i løpet av de neste dagene, sa Segura til TV-kanalen Esport3.

Tidligere i sommer mistet klubben Neymar, som ble tidenes dyreste spiller da han ble solgt til Paris Saint-Germain for over to milliarder kroner.

– Barcelona manglet den kvaliteten vi har sett fra laget tidligere, skriver BBC på sine nettsider.

– Barcelona-sjef Ernesto Valverde må være bekymret over det han har sett i disse to kampene.

Det er første gang på 30 år at en Barcelona-trener har tapt sesongens to første offisielle kamper.