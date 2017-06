Atlético Madrid nektes spillerkjøp: Kan påvirke Griezmanns fremtid

Atlético Madrid kan ikke kjøpe spillere denne sommeren. Det kan åpne for et dilemma for Manchester United-aktuelle Antoine Griezmann (26).

Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) bekrefter torsdag formiddag at Atlético Madrid ikke får registrere nye spillere under sommerens overgangsvindu.

Årsaken er ureglementerte overganger knyttet til mindreårige spillere.

– Denne straffen er urettferdig, skriver Atlético Madrid i en pressemelding.

Men hva betyr det for den ettertraktede Atlético-stjernen Antoine Griezmann, som har startet sin sommerflørt med Manchester United?

– Jeg tror sjansen for at Griezmann blir værende i Atlético Madrid, hadde vært størst hvis straffen hadde blitt kansellert. Han har vært tydelig på at han ønsker at klubben skal forsterke seg og være en tydeligere tittelkandidat, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

– Spiller nok litt på følelsene

Samtidig tror han at Atléticos registreringsnekt kan vekke noen følelser hos Griezmann.

– Det som skjer nå, er at Atlético i mindre grad vil være villige til å slippe Griezmann. Dessuten spiller det nok litt på følelsene hans. Han vet at Atlético ikke kan erstatte ham i sommer hvis han forlater dem nå, så det kan hende han ikke ønsker å etterlate klubben sin i en slik situasjon, sier Veland.

Atlético Madrid kan signere nye spillere fra og med januar 2018. Det betyr i praksis at de kan kjøpe en spiller denne sesongen, men at de ikke kan bruke ham i offisielle kamper før i andre halvdel av sesongen. Lyon-spissen Alexandre Lacazette, som har et nært forhold til Griezmann, er blant spillerne som er blitt koblet til den spanske hovedstadsklubben.

Tror Griezmann ender i United

Overgangssagaen om Antoine Griezmann tar nye vendinger nærmest hver eneste dag. Spilleren uttalte nylig at det er «6/10» sjanse for at han drar til Manchester United, og «7/10» for at han blir i Atlético Madrid. Onsdag dukket det opp en reklamefilm for et kjent telefonmerke, der Griezmann fikk et anrop av en «José» – som umiddelbart ble satt i sammenheng med United-manager Mourinho.

– Det som er så kult, er at det kommer motstridende nyheter bortimot daglig. Slik ståa er nå, skal Griezmann ha fortalt at han ønsker å forlate klubben, men at han ikke vil tvinge seg bort. Det er fortsatt ulent terreng, sier Veland.

Han er sikker på to ting: Manchester United ønsker seg Antoine Griezmann, og Griezmann ønsker å spille for United før eller siden. Men om det skjer denne sommeren, er han ikke sikker på.

– Det er ganske sannsynlig at han ender der en eller annen gang.Men det er ikke sånn at de ikke kommer til å være interessert i å hente ham for eksempel neste sommer.