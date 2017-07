Athletic Club-spillerne barberte hodet for kreftsyk lagkamerat

Samtlige Athletic Club-spillere barberte bort håret i solidaritet med Yeray Álvarez (22), som har blitt diagnostisert med testikkelkreft for andre gang.

I juni spilte Spanias U21-lag Europamesterskap. Det endte med finaletap for Tyskland, men en som ikke fikk være med på sølvbragden var Yeray Álvarez. Han måtte trekke seg fra troppen på grunn av testikkelkreft.

– Når du tror du har vunnet over kreften, kommer den tilbake og overrasker deg. Men ikke vær bekymret – jeg skal vinne denne kampen, og med støtten deres vil jeg overvinne kreften igjen. Jeg skal vinne, og vil gjøre det 1000 ganger til, skrev midtstopperen på sin Instagram-konto.

PÅ BANEN: Yeray Alvarez returnerte til Athletic i februar, og fikk et tøft gjensyn med fotballen da han blant annet møtte Barcelona og Lionel Messi. Foto: Lluis Gene , AFP

22-åringen har nemlig blitt rammet av testikkelkreft for andre gang. Spanjolen fikk den første diagnosen i desember 2016, men etter en vellykket operasjon var han tilbake på fotballbanen bare knappe tre måneder senere.

Da ble han tilbudt en treårskontrakt med klubben. Den skrev han under på.

Viser fremgang



Men midtstopperen var dessverre ikke kvitt sykdomsplagene ennå. Under en rutinetest forrige måned ble det oppdaget at han hadde fått et tilbakefall, som gjorde at han atter en gang måtte begynne på cellegift.

Når han eventuelt gjør sitt andre comeback er foreløpig uvisst.

Fredag returnerte han til klubben, og ble møtt med stående applaus av lagkamerater med splitter nye frisyrer. Alle lagkameratene hans fjernet nemlig håret i solidaritet med Álvarez.

Bildet under viser Álvarez og lagkameratene posere med sine nye frisyrer. Bildet ble opprinnelig delt på klubbens Twitter-konto, med følgende tekst:

«Vi er med deg, Yeray.»

ÉN FOR ALLE, ALLE FOR ÉN: Athletic Club. Foto: Athletic De Bilbao , AFP

– Vi vil at han skal føle seg så komfortabel som mulig her. Vi gjorde ikke dette bare for Yeray, men også for alle familier som rammes av denne sykdommen, sier Álvarez' lagkamerat Oscar de Marcos ifølge BBC.

Klubbens medisinske sjef, Dr. Joxean Lekue, sier at Álvarez viser fremgang, og første runde med cellegift skal ha fungert bra.

Veland: Terningkast 6



Norges fremste ekspert på spansk fotball, Petter Veland, delte selv Bilbao-bildet på sin Twitter-konto, og var som mange andre, imponert over spillerne.

– Terningkast 6. 20 i stil. 10 på skalaen. Ton 80, skriver han.

Veland skriver videre det Dr. Lekue sier: at det sannsynligvis kommer til å gå bra med Bilbao-spilleren, og at han har troen på fotball-retur for 22-åringen.

Spanjolen har gått gradene i Bilbao, og fikk sitt gjennombrudd forrige sesong. Han fikk sin førstelagsdebut i september, og avsluttet sesongen med 26 spilte kamper i La Liga, i tillegg til åtte opptredener i Europa League. Baskerne avsluttet sesongen på syvende plass i den spanske toppdivisjonen.