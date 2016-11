Southgate raste da England rotet vekk 2-0-ledelsen mot Spania

(England- Spania 2-2) Med 2-0 så det ut til å gå mot en sterk seier for vikarmanager Gareth Southgate. Men etter 89 minutter raknet alt.

Med to baklengsmål på tampen, og det siste seks minutter på overtid, var det ikke rart Gareth Southgate så meget oppgitt ut langs sidelinjen. Han marsjerte rett bort til fjerdedommeren og pekte på klokken sin. Men det store spørsmålet er jo hvordan engelskmennene egentlig klarte å rote vekk seieren i denne kampen?

For de fikk en drømmestart da Pepe Reina taklet Jamie Vardy og dommeren dømte straffespark. Det satte Adam Lallana kontrollert i mål. England hadde god kontroll og Spania virket tafatte og slitne, i hvert fall foreløpig.

Etter pause var det Vardy som skaffet trøbbel for gjestene igjen. 48 minutter var spilt da Leicester-spissen headet England opp i 2-0 foran over 83 000 tilskuere på Wembley. Hans første England-mål på 14 kamper. Feiringen var også original, han gikk rett i modus for «mannequinnchallenge», internettfarsotten der man fryser seg selv i bevegelsen og står helt i ro. Noe publikum og lagkameratene jublet for.

NY FEIRING: Jamie Vardy gikk i «frys» etter 2-0-scoringen. Foto: Kirsty Wigglesworth , AP

Vardy hyllet England-manageren etter kampen:

– Han har vært briljant. Han har ikke gjort så mange endringer, men dere kunne se på prestasjonene at vi spiller med en plan, sa han ifølge ITV.

Men etter Vardys scoring begynte spanjolene virkelig å bevege på seg. I grevens tid. Minuttet før full tid smalt det fra venstrefoten til Iago Aspas, et utsøkt mål og plutselig spenning på tampen.

Og seks minutter på overtid lurte Isco offsidefellen til engelskmennene, tok ned ballen på brystet og sendte den mellom beina på England-keeper Tom Heaton. Southgate var forbanna, det var jo egentlig bare lagt til fem minutter. Men med noen skader i forkant av utligningen ville dommeren spille litt lenger.

Dermed ble det en stor nedtur for England og ikke akkurat en god søknad fra Gareth Southgate, som tok over laget midlertidig etter at Sam Allardyce fikk sparken tidligere i slutten av september. Flere fotballeksperter og kommentatorer i England mener at Southgate bør få jobben på fast basis. Han er fortsatt ubeseiret i de fire kampene han har ledet laget.

