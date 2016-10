Vinnermålet scoret fra cornerflagget – sikret drømmestart for Skullerud

SOGNDAL (VG) (Sogndal - Strømsgodset 0-1) Sogndal så avslutningene fyke i stolpen og tverrliggeren. I andre enden var Godset mer heldige. Da Eirik Ulland Andersen skrudde ballen rett i mål fra cornerflagget, var det lagets andre avslutning mellom stengene. Det var også nok til tre poeng.

Dermed brøt Strømsgodset rekken på 11 kamper uten seier i Tor Ole Skulleruds første kamp som trener mot Sogndal på Fosshaugane sent søndag kveld. Siden 1-0-seieren mot Tromsø 17. juli var det blitt fem uavgjort og seks tap for drammeslaget. Søndag kveld kom endelig trepoengeren igjen.

Sist uke ble Tor Ole Skullerud presentert som ny trener etter Bjørn Petter Ingebretsen som måtte gi seg etter tre perioder med sykmelding. Skullerud signerte en kontrakt ut 2018-sesongen med klubben.

– Vi var litt heldig i annen omgang. Men jeg syns det totalt sett var en jevn kamp, sier Skullerud til VG. Han tar liten del av æren for seieren.

– På tre dager får du ikke gjort all verden. Jeg kom inn i garderoben og vi la en enkel kampplan som gikk på hvordan vi skulle angripe og forsvare oss. Spillergruppen resoponderte godt på planen. Nå håper jeg denne seieren kan løse opp litt, sier han.

Torsdag møter Strømsgodset Kongsvinger til semifinale i cupen.

Dyngeland tok skylden

Sogndal-målvakt Mathias Dyngeland tok på seg skylden for corneren som gikk rett i mål.

– Noen må ta ansvaret og jeg gjør det. Jeg ble stående på feil fot og da gikk den inn. Det var flere spillere der og vi skulle fått ballen unna. Jeg skulle hindret målet, og tar skylden. Vi skulle tatt det ene poenget som sikret ny kontrakt i Tippeligaen. Men jeg tror plassen er sikret uansett, det er bare teori som kan sende oss med, sier målvakten til VG.

Målscorer Eirik Ulland Andersen scoret sitt tredje seriemål etter overgangen fra Hødd i sommer.

– Jeg tror ikke jeg har scoret på corner tidligere. Jeg prøvde bare å sette den så nærme mål som mulig, så gikk den rett inn.

Nok å ta tak i for Skullerud



Til tross for seieren, viste kampen mot Sogndal at treneren har nok å ta tak i. Slik kampen utviklet seg var laget heldig som kunne reise hjem med tre poeng.

Etter Godsets tabellras skilte bare ett poeng mellom de to klubbene før kampen, nå er det fire. Sogndal virker sikre med seks poeng ned til Tromsø på kvalikplassen med seks poeng å spille om.

Sogndal-trener Eirik Bakke mener Godset hadde flaks.

– Vi var best, hadde to skudd i stengene og hadde fortjent poengene etter spill og sjanser. Så scorer de på en corner. Det kaller jeg flaks. Jeg ser ikke så mye på tabellen, men det skal mye til at vi roter oss ned i nedrykksstriden, sier Bakke.

Hårtuster skilte Patronen

Første omgang ble langt fra noe fyrverkeri for to lag med lite å spille for mot slutten av årets Tippeliga.

Sogndal hadde et par bra muligheter før pause, spesielt var Hannu Patronen nær da han kastet hodet frem i 14. minutt, men nådde ikke ballen rett foran hanskene til Espen Bugge Pettersen i Strømsgodset-målet.

Ole Amund Sveen fikk en gavepakke fra Godset-stopper Jakob Glesnes i 26. minutt, men Buggge Pettersen avverget fadese.

Petter Vaagan Moen fikk tillit fra start av Skullerud, og stod for Godsets beste sjanse før pause da han skjøt utoverskrudd med venstrefoten like utenfor i 28. minutt.

Kristoffer Tokstad skjøt utenfor fra god posisjon etter et fikst fremspill fra Tommy Høiland syv minutter før pause.

Raitala i tverrliggeren



Utover i annen omgang spisset kampen seg til. Sogndal hadde en kjempesjanse til å gå opp i 1-0 i 59. minutt da venstreback Jukka Raitala fyrte av og traff tverrliggeren på nedsiden. Ballen traff banen utenfor streken og Strømsgodset fikk avklart.

Ole Amund Sveen ble spilt alene seks minutter senere. Han forsøkte å kurle i lengste hjørne, men skjøt utenfor.

Sogndal nærmet seg stadig. Nestemann ut var Gilbert Koomson som traff utsiden av stolpen med et godt slått frispark 11 minutter før slutt.

Strømsgodset var lenge tannløse foran mål. Farligst var det da Sogndals Ruben Holsæter med innbytterpuls headet ballen inn i eget felt uten at noen blå var der for å plukke opp.

Men så dukket Eirik Ulland Andersen opp da klokken nærmet seg 90 spilleminutter.