To perlemål avgjorde for Aalesund

SOGNDAL (VG) (Sogndal - AaFK 2-4) To langskudd i krysset ved Aron Thrandarson og Edwin Gyasi snudde kampen for formsterke Aalesund.

Mos Abdellaoue scoret to mål i kampen og endte på respektable 14 tippeligascoringer denne sesongen etter en treg start både for seg og laget. Aalesund har vært Tippeligaens store høstlag, etter at de så fortapt ut i sommer.

Seieren i Sogndal var den fjerde borteseieren på rad, noe som er klubbrekord på høyeste nivå, ifølge Sunnmørsposten.

– Synd at serien er slutt nå når vi er i så god form. Men dette gir oss en "boost" inn mot neste sesong, sier Abdellaoue. Spissen har ett år igjen av kontrakten med Aalesund.

Psyche headet inn 1-0



Målene rant inn før pause i kampen om 9.-plassen i Tippeligaen. Sogndal åpnet med en heading ved Christophe Psyche i 3. minutt etter at Ole Amund Sveen serverte fra venstre.

AaFK kom tilbake da Abdellauoe dro seg gjennom og skjøt hardt i nærmeste hjørne i 12. minutt.

Hjemmelaget gikk opp til 2-1 da Martin Ramsland headet ballen inn etter innlegg fra Koomson på høyresiden i 16. minutt.

To langskudd i krysset



Men så slo formlaget AaFK fyktelig tilbake med to fantastiske scoringer. Først dro Aron Thrandarson til fra 25 meter og ballen føk i krysset i 23. minutt til 2-2.

Så valset Edwin Gyasi rundt med Eirik Birkelund før han banket ballen i krysset med venstrebeinet fra 25 meter.

– Jeg fintet en gang til hver retning, og skjøt med venstre. Herlig å se den gå i mål. Vi kjempet som løver. Utrolig med fire bortesseirer på rad, sier Gyasi.

Les også: AaFK er Tippeligaens høstlag

13 minutter før slutt avgjorde Mos Abdellaoue til 2-4 med sin andre for dagen, da han presset Sogndals Teniste på streken.

– Det var en kamp inne på streken, men det var mitt mål, sier Mos til VG.

Bolseth og Patronen takket for seg



Flere av spillerne spilte sin siste kamp for laget sitt i denne kampen. Nylig ble det kjent at Sogndal-kaptein Rune Bolseth legger opp etter 404 kamper for klubben. Hannu Patronen går til HJK Helsinki i hjemlandet, mens Sogndal også regner Jukka Raitala som tapt. Venstrebacken har fått sving på karrieren igjen i løpet av året i Sogn, og er tilbake i landslagsvarmen for hjemlandet.

Patronen og Bolseth hadde med seg henholdsvis to og tre døtre på banen under lagpresentasjonen med blomsterutdeling, og sørget for et emosjonelt øyeblikk både for seg selv og et trampeklappende hjemmepublikum.

– Det er trist, jeg har hatt 15 gode år i klubben og opplevd veldig mye. Klart dette er vemodig, sier Bolseth som nå går over i trenerteamet til Sogndal.

Orry Larsen ferdig i AaFK



Hos AaFK er flere spillere på vei ut. Peter Orry Larsen spilte hele kampen selv om han ser ut til å være ferdig i klubben. Edvard Skagestad kom inn som innbytter, mens Flamur Kastrati forble på benken.

Også langtidsskadde Franck Boli er tilsynelatende ferdig i klubben.

Les også: Fire AaFK-spillere uten kontrakt