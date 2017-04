Fikset scoring - brakk beinet

SOGNDAL (VG) (Sogndal - Stabæk 4-1) Ole Amund Sveen pådro seg beinbrudd da han var sterkt involvert i 1-0-scoringen til Sogndal. Erstatteren Bendik Bye kunne derimot juble for sine to første eliteseriemål.

– Han sa, «au, det er vondt å bryte beinet». Mest sannsynlig har han brukket leggbeinet og er ute i hele vårsesongen, sier Sogndals klubblege Anders Rosø.

Sveen ble sendt til sykehuset i Førde for utredning etter scoringen som endte ulykksalig. Mens lagkameratene jublet for årets første seriemål på hjemmebane, lå Sveen igjen i smerter. Jubelen stilnet fort da spissen ble båret av banen liggende på en båre.

Åpnet for tomålsscorer Bye



Men det skulle vise seg at skrekkskaden skapte åpning for enn annen spiller som skulle komme til å prege kampen. Bendik Bye (27) var vraket fra startoppstillingen, men fikk sjansen i 22. spilleminutt da Sveen måtte ut. Bye takket og bukket med å sette inn sine to første eliteseriemål etter overgangen fra Levanger. Steinkjer-mannen Bye har spilte for Levanger og Ranheim på nivå to de siste seks sesongene, før han fikk sjansen i eliteserien med Sogndal før denne sesongen.

– Det blir ikke bedre enn å score to i debuten på hjemmebane. Men det legger selvsagt en stor demper på jubelen med beinbruddet til Ole. Det er ikke morsomt å se kompisen din bli båret av banen slik. Men han gikk foran og ofret seg, det smittet over på oss. Vi gir denne seieren til Ole, sier Bye til VG.

Han ser liten glede i at Sveens skade øker sjansene for spilletid for ham selv.

– Nei, det er ikke den måten jeg ønsker å få spilletid på. Vi er gode kamerater og en slik skade er bare trist.

Sjokkåpnet etter pause



Sogndal sjokkåpnet etter pause da Bjørn Inge Utvik stusset et hjørnespark videre til Bye på bakerste stolpe. Trønderen gjorde ingen feil og satte inn 2-0 med pannen.

Bye satte inn sitt andre eliteseriemål etter overgangen i 56. minutt. Han var på samme sted som sist, men nå plasserte han kaldt til side for keeper.

Sogndal var effektive og 3-0 var i overkant etter spill og sjanser. Faktisk var Stabæk best før pause, men Bærum-klubben maktet aldri å reise seg etter kalddusjen rett etter hvilen.

Stabæk reduserte riktig nok ved innbytter Alex Tchuimeni-Nimely med 20 minutter igjen å spille, da han headet vakkert i en bue over keeper.

Assistkongen Gilbert Koomson fikk sjansen på straffespark etter en dytt i feltet i 75. minutt, og han feilet ikke fra 11-meteren. Straffen ble satt i venstre vinkel til 4-1.

Berømmmer effektiv motstander



Alle elleve som startet i Stabæks 3-1-seieren over Aalesund i serieåpningen på Nadderud søndag fikk fornyet tillit mot Sogndal.

Stabæk-trener Toni Ordinas berømmer Sogndal for effektivt spill.

– Det som teller i fotball er det som skjer inne i de to boksene. Det som skjer midt på banen er underordnet. I dag var vi ikke gode nok i boksene, der var Sogndal mye bedre, derfor vant de fortjent. Men jeg synes kollektivet fungerte i store perioder, da styrte vi banespillet, oppsummerer Ordinas. Han er ikke fornøyd med tre poeng etter to seriekamper.

– Nei, i dag er jeg skuffet,

Scoret fem mot Sogndal i 2015



Sogndal-trener Eirik Bakke hadde benket Victor Grodås og Bendik Bye etter 3-1-smellen i serieåpningen borte mot Sarpsborg 08, og begrunnet det med tett kampprogram og behov for friske ben. Inn kom Sveen og Eirik Skaasheim.

Bakke var ikke overrasket over at nykommeren Bye fant nettmaskene i hjemmedebuten.

– Han scoret fem mål mot oss da vi var nede i 2015, så vi visste han var målfarlig. Bendik har hatt en god treningsvinter der han har spilt alle treningskampene og vært på alle treninger. Vi kommer til å få høre mye om han fremover, lover Bakke.