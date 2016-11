SOGNDAL (VG) Eirik Bakke (39) var nominert til prisen «Årets trener», men innser at han selv ikke fortjente tittelen. Han mener Kåre Ingebrigtsen er årets trener i eliteserien.

– Slik det utviklet seg for oss på slutten, er ikke jeg årets trener i Tippeligaen. Jeg mener det er Kåre. Og Lars Arne Nilsen har gjort en meget god jobb med Brann. Jeg når ikke opp mot dem, innser Bakke.

Det var Lars Arne Nilsen som til slutt ble årets trener etter å ha ført Brann fra 1. divisjon til sølv i årets serie. Brann-treneren fikk 63 prosent av stemmene. Han mottok prisen foran hjemmekampen mot Sarpsborg.

Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Serieforeningen for kvinner har nominert årets spillere, trenere og dommere. Folket, kapteinene og en jury avgjorde utfallet.

Ingebrigtsen kan lede Rosenborg til «the double» to år på rad hvis klubben også slår Kongsvinger i cupfinalen.

– Mistet våre to beste spillere

Nederlagsdømte Sogndal endte til slutt på 11.-plass etter en svak avslutning på sesongen med to uavgjorte og tre strake tap i de fem siste kampene. Men lenge lå klubben fra Norges eneste Tippeliga-bygd an til en plassering midt på tabellen i tidligere Leeds-spiller Eirik Bakkes trenerdebut på øverste nivå.

Bakke sier han er godt fornøyd med Tippeliga-debuten som trener.

– Som lag har vi tatt nye steg og satt Sogndal på kartet på en positiv måte, selv om avslutningen ikke ble som den skulle. Vi har vist vilje til å satse fremover og fått inn en spillestil. Vi startet sesongen med fem-seks spillere uten erfaring i eliteserien, og har mistet våre to beste spillere, Petter Strand og Babacar Sarr, i løpet av sesongen. Så vi har hatt mye å jobbe med. Slik er livet i en klubb som vår. Når spillerne er gode nok, drar de videre.

– Skal oppover på tabellen



Han mener nominasjonen blant de tre er fortjent.

– I alle fall som trenerteam synes jeg vi fortjente en nominasjon. Vi har jobbet godt sammen, sier han og trekker frem assistenttrener Terje Skjeldestad som spesielt viktig. Skjeldestad er tidligere mangeårig målvakt i klubben og har også spilt på landslaget. De to er jevngamle og tidligere lagkamerater.

– Terje er også assistenttrener og keepertrener under Leif Gunnar Smerud på U21-landslaget, og tar med seg viktige impulser, sier Bakke.

Nå starter jobben med å få Sogndal høyere på tabellen. Det mener Bakke er realistisk.

– Vi skal oppover på tabellen neste år.

Sentrale spillere som Hannu Patronen og Rune Bolseth forsvinner, det samme gjør trolig Jukka Raitala og Mahatma Otoo. Bakke er tydelig på at klubben skal være aktiv i overgangsmarkedet frem mot neste sesong. Spissen Bendik Bye (26) er allerede signert fra Levanger.

– Vi har flere talenter i klubben som vil bli satset på. Men vi må ha inn nye spillere utenfra. Det er mange interessante navn på listen over kontraktsløse spillere i Norge.

Vil hente Orry Larsen



AaFKs sentrale midtbanespiller Peter Orry Larsen (27) er en spiller Sogndal er interessert i å hente, bekrefter Bakke. Larsen er ferdig i Aalesund og sier han vil prøve noe nytt. Han er fra Vågsøy i Sogn og Fjordane, og dermed en fylkespiller, noe Sogndal er opptatt av for å sikre identitet.

– Det kan være bra for meg med et miljøskifte etter mange år i samme klubb. Vi har et nyfødt barn, og må ta noen vurderinger utifra hva som er best for både meg og familien min. Jeg holder alle muligheter åpne.

– Kan Sogndal være aktuelt?

– Ja, jeg er åpen for det. Jeg er vokst opp i Sogn og Fjordane selv, og vet det er et bra sted å vokse opp.