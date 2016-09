Bakke flørter med Brann-vrakede Karadas og Huseklepp

Etter at Karadas ikke fikk fornyet Brann-kontrakten sin er Eirik Bakke tydelig ovenfor VG: – Azar Karadas er alltid velkommen i Sogndal.

Sogndals trener sier han ikke hadde hatt noe imot en drømmesignering av både Karadas og Erik Huseklepp, begge uønsket i Brann etter årets sesong.

– Men da hadde vi vel ikke hatt råd til å lønne andre spillere, sier han spøkefullt, før han mer alvorlig legger til at begge er velkommen til Sogndal hvis de er villig til å tilpasse seg klubbens lønnssystem.

Har spilt sammen



Det har skapt rabalder i Bergen at de to klubblegendene ikke får fornyet kontrakt. Hos Eirik Bakke blir ikke verken Huseklepp (32) eller Karadas (35) sett på som for gamle. Ingen av de to spilte fra start da Brann slo Bodø/Glimt søndag kveld.

Bakke forteller at han har ringt kameraten Karadas etter at det ble klart at 35-åringen er ferdig i Brann etter årets sesong.

– Han tok ikke telefonen, men han hadde ringt tilbake. Vi får ta en prat så får jeg høre hvordan saken stiller seg, sier Sogndals trener som har spilt sammen med eidaren Karadas både i Brann og Sogndal.

Patronen ferdig



Før kampen mot Sarpsborg søndag ettermiddag som Sogndal vant 3-0, ble det klart at midtstopper Hannu Patronen er ferdig i klubben etter årets sesong. Han går til hovedstadsklubben HJK Helsinki i hjemlandet Finland.

– Vi skal ha en ny midstopper til neste sesong. Det er fem måneder til, så jeg føler vi har god tid. Men klart Azar ville vært hjertelig velkommen tilbake til Sogndal. Han er en fylkesspiller, har fysikk som en 18-åring og en holdning i garderoben som vi er ute etter. Han kan spille på toppnivå i Norge i flere sesonger til, sier Bakke om spilleren som er brukt som spissalternativ i Bergen, men bare har spilt 10 minutter i snitt per kamp denne sesongen.

– Det er synd at Patronen reiser, men han skal ha et liv etter fotballen i hjemlandet, så vi skal ha forståelse for beslutningen, sier Bakke.

– Fikk masse penger!



Bakke svarer unnvikende «det ønsker jeg ikke å kommentere» når VG spør hva han synes om disponeringen av Karadas i Brann. Mannen med 10 landskamper for Norge, spilte midtstopper med stor suksess da han spilte i Sogndal i 2014-sesongen. Klubben lå behagelig plassert midt på tabellen da Karadas av familiære årsaker valgte å takke ja til Brann, da de kom på banen om sommeren.

Etter det fikk laget knapt et poeng og rykket til slutt ned.

Bakke sier at det ikke er noen dårlige følelser mellom partene etter det som skjedde.

– Nei, vi fikk jo masse penger for ham! Hvis Azar vil komme tilbake til oss, er han alltid velkommen. Men han har familie i Bergen og det må passe for flere parter, sier Sogndal-treneren.

