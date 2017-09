Slik forklarer Edvartsen «IP-mysteriet»

ØSTBANEHALLEN (VG) En PC-bestilling utført av Svein-Erik Edvartsen (38) i fjor sommer er det som gjør at NFF mener å kunne bevise at dommeren er mannen bak fire falske e-poster.

Det forteller 38-åringen i det første intervjuet han gjør etter at han fikk sparken som seksjonsleder i fotballforbundet denne uken.

Bare måneder etter at en voldsom dommerkonflikt ble løst i form av et forlik, mener arbeidsgiveren på Ullevaal stadion at Edvartsen står bak minst fire e-poster sendt i falskt navn.

Edvartsen nekter, og er innstilt på å ta saken til Oslo tingrett, om det så koster ham en million kroner, hevder han. Han snakker om maktmisbruk, heksejakt og drittpakker når han omtaler NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

LES BJERKETVEDTS SVAR NEDERST I DENNE SAKEN.

Selv trekker han frem spesielt én episode når VG spør om hva han selv angrer på:

– Jeg angrer på at jeg har vært en bidragsyter til at konflikten mellom Terje Hauge og meg selv eskalerte.

– På hvilken måte?

– Det startet med at jeg var uenig i team og mentor-oppsett. Det burde jeg og Terje Hauge ha løst sammen mye tidligere. Terje kunne vært mer smidig, og jeg kunne vært mer smidig. Det var der det krasjet, mener Edvartsen.

FORVIRRET? Disse tre punktene er sentrale i Edvartsen-saken

Dommerkonflikten er historie, men danner samtidig bakteppe for den konflikten som nå utspiller seg i all offentlighet: Fotballforbundet mener altså å kunne bevise at Edvartsen står bak fire e-poster sendt under falskt navn.

Norges Fotballforbund har, ifølge Edvartsen, funnet frem til IP-adressen han var logget på da han bestilte jobb-PC til en NFF-ansatt i august 2016. Adressen, som en PC automatisk får utlevert når den kobles til internett, ble lagret hos IT-avdelingen på Ullevaal stadion denne dagen.

IP-adressen skal være den samme som de fire påstått falske e-postene er sendt fra. Edvartsen ble konfrontert med dette under et såkalt drøftelsesmøte på Thon Opera Hotell i Oslo sentrum forrige fredag.

NFFs GENERALSEKRETÆR: Pål Bjerketvedt svarer på kritikken fra Edvartsen i denne saken. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– NFFs advokat sa «skal vi virkelig begynne å bore i sakens faktum, eller skal vi diskutere minnelige løsninger»? «Bare begynn å bore, du» svarte vi. Han stilte så noen spørsmål som jeg besvarte. Han sa deretter «Jeg er en løsningsorientert advokat. Skal vi virkelig ikke diskutere en minnelig løsning som er god for begge parter?». Jeg sa «nei», forklarer Edvartsen.

– Jeg har ikke sendt disse e-postene, hevder fotballdommeren i møte med VG i Oslo sentrum.

Så du denne? Feilsendt e-post: NFF-topp totalslakter Edvartsen

Han sier at alle fire e-postene NFF har lagt frem, er sendt fra samme IP-adresse. Nå jobber han for å finne ut hvor han befant seg da han bestilte PC-en til en ansatt i august i fjor.

– Hvordan forklarer du IP-treffet?

– Jeg kan bevise at det er helt umulig at jeg har vært pålogget IP-adressen som disse e-postene har blitt sendt fra på disse tidspunktene. Den ene datoen var jeg blant annet på påskeferie, sier Edvartsen.

Han hevder å ha vært på forskjellige steder i Norge på de ulike tidspunktene da de fire e-postene har blitt sendt.

– Du mener altså at det rent teknisk ikke kan være deg som står bak, siden du var på andre steder da e-postene ble sendt i 2017, enn hva du var da PC-en beviselig ble bestilt august 2016?

– Det er helt riktig, sier Edvartsen.

Han stopper opp og trekker frem noe han mener er vesentlig: Det gikk flere måneder fra han bestilte en PC i fjor til e-postene ble sendt til NFF i år. Og dersom man er pålogget et offentlig trådløst nettverk, for eksempel på en kafé, så får man samme IP-adresse, sier han.

– Det er ikke sånn at de sier at jeg har vært pålogget en IP-adresse klokken 12, og så har mailen blitt sendt 12.05. Vi snakker om flere ukers mellomrom, sier Edvartsen.

– Om jeg sier at det kan se rart ut, sett utenfra, så mener du altså at alt dette må være tilfeldig?

– Om jeg logger meg på nettverket her i Østbanehallen og bestiller en PC til en ansatt, så logges IP-adressen på Ullevaal stadion. Og så sitter du her et halvt år senere og skriver at «Edvartsen er kul, Hauge er idiot». Da får du samme IP-adresse.

– Hvorfor har det rent inn e-poster til media og NFF om deg? VG mottar normalt ikke såpass mange e-poster om enkeltpersoner som avisen har gjort om deg?

– For å være ærlig: Spør du meg, så spør jeg deg. I løpet av dommerkonflikten har jeg tatt vare på e-poster fra kjente og ukjente. Det ligger 72 e-poster i den mappa. Det er et voldsomt engasjement der ute. Noen synes kanskje forklaringen min er dårlig, men jeg har altså ikke sendt de e-postene, gjentar Edvartsen.

Fikk du med deg? Eksperter om Edvartsen-saken: – NFF må bevise grovt pliktbrudd

– Du er skråsikker på dette. NFF er på sin side så sikre at de tør å kjøre denne saken?

– Da sees vi retten. Der er det NFF som har bevisbyrden. Jeg har ikke sendt de e-postene, gjentar 38-åringen.

– Du er ikke redd for et mageplask der det ikke ser bra ut når saken er over?

NFFs KOMMUNIKASJONSSJEF: Svein Graff. Foto: , Anders K. Christiansen

– Nei. Da hadde vi ikke kjørt saken. Og hvorfor skulle vi ha avslått en minnelig løsning i drøftelsesmøte om vi mente å ha en dårlig sak. Jeg har bestemt meg for å ta opp kampen mot maktmisbruk, ulovlig granskning og trakassering fra Pål Bjerketvedt.

Han snakker om generalsekretæren i Norges Fotballforbund. VG trykket denne uken en feilsendt e-post der NFF-toppen totalslakter Edvartsen overfor resten av forbundsledelsen.

Fotballdommeren, som også har fått beskjed om at han ikke dømmer i 2018, følte at han hadde dårlig kjemi med Bjerketvedt fra dag én da den nye sjefen ble ansatt ved årsskiftet. Han klarer ikke helt å sette fingeren på hva det skyldtes.

Selv hadde han vært ansatt i NFF i godt over to år da han fikk sparken som seksjonsleder for fire dager siden. Han ble innstilt somnummer én i en søkerbunke på over 150 personer.

– Min oppfatning er at det var en del misunnelse da jeg ble ansatt, sier Edvartsen.

– Hvordan merker du det?

– Det er mange avdelinger og seksjoner i fotballforbundet, og man må jobbe på tvers av disse. Det var ikke alle det var like lett å samarbeide med til å begynne med, sier han.

– Du har vært involvert i krangling i hockeymiljøet tidligere. Er du en kranglefant?

– Jeg synes ikke det selv. Men jeg ikke A4, og står opp for det jeg mener. Og jeg tør si fra når jeg mener noe er feil.

Så du? Her er e-postene NFF mener Edvartsen står bak

– Du mener at du er overtydelig?

– Ja. Jeg tror jeg er en krevende medarbeider. Men når det er sagt: Den første sjefen jeg hatt som jeg har hatt utfordringer med, er Pål Bjerketvedt. Jeg har ikke hatt utfordringer med noen tidligere, sier 38-åringen.

– Men ishockeyforbundet gikk ut med støtte til fotballforbundet denne uken. Hva tenker du om det i lys av det du sier nå?

– De som ikke har tenkt å invitere meg i bursdagen sin, kommer ut av skapet sitt nå. Nå kommer hylekoret. Jeg vet ikke om det er for å sverte meg eller for å få oppmerksomhet. Sannsynligvis er det en kombinasjon, sier Edvartsen.

Han sikter til to av lederne i Norges Ishockeyforbund.

– Men det er flere i hockey-Norge som opplever deg som kranglete?

– Jeg har stått på for de arbeidsgiverne jeg har hatt. Da tar man mange kamper. Men jeg bør bli flinkere til å ikke ta alle kampene hele tiden. Jeg har tatt én kamp for mye heller enn en for lite, sier Edvartsen.

Han lener seg over bordet og fortsetter:

– Jeg bagatelliserer ikke det å være kranglefant, men jeg har hatt alle mulige roller i hockey-Norge, og det har vært krevende for alle parter, sier han.

Hva han skal gjøre fremover er uvisst. 38-åringen har allerede fått to jobbtilbud. Han har ikke svart på noen av dem ennå.

VG+: Svein-Erik Edvartsen: - Har vært jævlig for familien

Allerede mandag setter han kursen mot Tyrkia med samboer og datteren deres.

– Hvor sikker er du på at denne saken faktisk ender i retten?

– Vi trekker oss ikke. Men Elden sjekker e-posten sin hver dag. Om det kommer forslag til en minnelig løsning, så vurderer vi det, sier Edvartsen.

Han dømte VM-kvalifisering så sent som i mars. Det at han ikke får dømme i 2018 virker å svi mer enn at 38-åringen ikke er seksjonsleder i NFF lenger.

– Hva er en minnelig løsning? Cash og mulighet til å dømme igjen?

– Det blir hypotetisk.

Vekker oppsikt: Les hele den feilsendte e-posten fra NFFs generalsekretær

– Håper du på en slik løsning?

– Om den er bra for begge parter: Ja. Men om de fortsetter maktarrogansen, drittpakkene og heksejakten, så ønsker vi velkommen til Oslo tingrett, sier Edvartsen.

– Alle vet at du er en god venn av advokat Elden. Betaler du for tjenestene hans?

– La meg si det slik: Jeg får fakturaer fra John Christian Elden. Han kan ikke jobbe gratis for alle vennene sine. Jeg har egentlig ikke regnet på hva dette kan koste om jeg taper. Men ryker jeg på en million, så ryker jeg på en million. Hadde vi hatt en dårlig sak, så hadde jeg vært interessert i et forlik forrige fredag.

NFF sier på sin side at det ikke forelå tilbud om sluttpakke knyttet til jobben som seksjonsleder under møte på Thon Opera Hotell i forrige uke. Det er løgn, svarer Edvartsen.

Han mottok snaut 700.000 for ikke å dømme i 2017. Dersom han ikke dømmer i 2018 heller, renner det enda mer penger inn på kontoen hans.

– Vi kan si mye rart om dommerkonflikten og forliket, men faktum er at det var dårlig for begge parter. Jeg fikk ikke dømme, men fikk kompensasjon. De mistet en dommer som var rangert som nummer to i landet.

– Men de beholdt en del dommere som var misfornøyd med deg?

– Selv om det er et par dommere som har stått frem… Jeg har ikke noe behov, per nå, å legge frem 30 sider med ulike meldinger jeg har fått. Men jeg kan si at de er langt mer «mobbete» enn hva jeg har blitt beskyld for, hevder Edvartsen.

Han bøyer ikke av. Det gjør ikke Norges Fotballforbund heller.

Neste stopp er trolig Oslo tingrett.

SLIK SVARER NORGES FOTBALLFORBUND:

«Som en ansvarlig arbeidsgiver kan ikke NFF prosedere detaljer i en personalsak i media. Men vi gjenta følgende: NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.Det er sakens kjerne. Den såkalte dommersaken som ble forlikt 9. mai i år, er ikke en del av denne saken. Vi registrerer at han nå forsøker å vri oppmerksomheten bort fra sakens alvorlige realiteter med sterke karakteristikker og særdeles alvorlige beskyldninger mot NFFs generalsekretær og øvrige ledelse . Det skjer tre dager etter at han ble bedt om å avslutte sitt arbeidsforhold i vår organisasjon. Edvartsen bruker ord som maktmisbruk, maktarroganse, drittpakker og heksejakt i sin beskrivelse av sin tidligere arbeidsgiver. Det tar NFF til etterretning. Mens Edvartsen trolig fortsetter sitt angrep for åpen mikrofon i mediene, er vårt fokus nå å fortsette tilretteleggingen og utviklingen av fotballsporten i 1800 klubber og for 375.000 fotballspillere over hele landet. Sammen med dyktige, dedikerte og entusiastiske ansatte og frivillige. Det er hva norsk fotball dreier seg om. Det kan selv ikke Svein-Erik Edvartsen angripe.»

Pål Bjerketvedt, generalsekretær Norges Fotballforbund

Se alle kampene fra Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid)

– Ikke noe 100 prosent bevis

NTNU-professor Kristian Gjøsteen sier det er vanskelig, men mulig å sende e-post fra forskjellige steder på samme IP-adresse.

Gjøsteen, som er professor ved Institutt for matematiske fag på NTNU i Trondheim og tidligere blant annet har jobbet med stemmegivning via internett for Regjeringen og BankID, svarer følgende på spørsmål om det er mulig å være på forskjellige steder med samme IP-adresse:

– Både ja og nei. Det er veldig lett å sette opp slik at man «ringer hjem» før det videresendes til «resten av verden», og sånn sett kan det se ut som om man er på samme sted som tidligere selv om man ikke er det. Det er mulig, men det krever litt kyndighet og forberedelser.

NTNU-professoren er ekspert på informasjonssikkerhet sier videre følgende om Edvartsens forklaring.

– Jeg vil tenke at hvis han virkelig var bortreist og det er snakk om en IP-adresse som f.eks deles ut i fotballforbundets lokaler, så kan man tenke at det er en god forklaring på at det ikke er ham. Men det er ikke noe 100 prosent bevis, fortsetter han.

– Hva med at det har gått lang tid mellom loggingen av IP-adressene?

– At det er måneder mellom hver gang, skulle ikke ha noe å si. Men det er ikke noe i veien for at han får én IP-adresse en måned, og så får en annen den samme en annen måned. Det er mangel på IP-adresser, så de deler man, i hvert fall de gamle, sier Gjøsteen.

På generelt grunnlag forklarer han at det er vanskelig å skjule alle spor om man sender en e-post under falskt navn.

– Når e-poster beveger seg i e-postsystemet, så legges det igjen spor om hvilken maskin e-posten kommer fra, sier Gjøsteen.

Han sier at selv om flere personer benytter seg av det samme nettverket, og i den anledning får samme IP-adresse, finnes det flere muligheter for å identifisere hvilken avsender e-posten kommer fra.

– Det å skjule alle sine spor er vanskelig. Jeg er faktisk usikker på om jeg ville klart å gjøre det selv. Det koker ned til at det er ganske lett å skjule de enkleste sporene, men ganske vanskelig å skjule alt, sier Gjøsteen.