Slik blir nedrykksstriden i siste serierunde

Vajebah Sakor fyrte avgårde en kanon som sikret pusterom for Ronny Deila, og et fyrverkeri av en siste serierunde i Tippeligaen 2016. VG har gått gjennom alle mulige nedrykks-scenariene.

For med 1-0-ledelse måtte Lillestrøm mye gå imot gultrøyene i siste serierunde om nedrykk eller kvalik skulle bli en realitet.

Med 1-1 ble alt veldig annerledes.

Før siste serierunde er fire lag involvert i nedrykksstriden. Alle kan klare seg. Alle kan havne på kvalik. Alle kan rykke direkte ned.

Før runden var utgangspunktet for lagene med mulighet for å havne enten på 14.-plassen som gir kvalikspill om fornyet kontrakt, eller 15.-plassen som gir direkte nedrykk, som følger:

10. plass: Sogndal 36 poeng, 0 i målforskjell

11. plass: Vålerenga 34 poeng, 0 i målforskjell

12. plass: Lillestrøm 30 poeng, -6 i målforskjell

13. plass: Bodø/Glimt 30 poeng -6 i målforskjell

14. plass: Tromsø 30 poeng, - 12 i målforskjell

15. plass: Stabæk 28 poeng, -7 i målforskjell.

Etter runden forlot både Sogndal og Vålerenga nedrykksstriden 2016 for godt.

Slik resultatene i de andre kampene ble ville Vålerenga klart seg med tap. Dermed unngår Rekdal det han kaller «Bingo» i siste serierunde. Men med 1-1 mot Lillestrøm, takket være Vejabh Sakors drømmetreff sent i den 2. omgangen, sendte de Lillestrøm ned i sumpa igjen.

Sogndal, til tross for tap mot medaljejagende Odd, sikret også videre spill på øverste nivå.

Samtidig var ikke Lehne Olsens dobbel nok til å redde Tromsø helt, og Stabæk-krisen vokste i Molde. I Bodø ble Glimt sendt ned på kvalikplass av Viking.

Se også: Ekspertene tippet for to runder siden - hvem får rett?

Her er nedrykks-scenariene

I siste serierunde 6. november venter følgende motstand for lagene som er involvert:

Lillestrøm - Molde

Rosenborg - Bodø/Glimt

Stabæk - Start

Tromsø - Odd

De ulike scenariene:

• Stabæk, 28 poeng:

Per nå 15. plass som gir direkte nedrykk.

Nedrykk: – Rykker direkte ned om de avgir poeng.

Kvalikplass: – Havner på kvalik om Glimt taper og Stabæk vinner, eller om Glimt spiller uavgjort og Stabæk vinner med mer enn to.



Redder plassen: – Kan sikre plassen. Da må Tromsø tape hjemme mot Odd, samtidig som Glimt taper mot Rosenborg og de selv vinner mot Start hjemme. Om Glimt spiller uavgjort, er Stabæks eneste mulighet for å passere Glimt at de selv vinner med mer enn to mål.

NEDRYKKSTRUET: Birger Melings Stabæk ligger dårlig an før den avsluttende runden i Tippeligaen. Men det er håp. Her er Meling i duell med Bjørn Bergmann Sigurdarson under søndagens kamp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

• Bodø/Glimt, 30 poeng:

Per nå 14. plass som gir kvalik.

Nedrykk: – Kan rykke direkte ned med både tap og uavgjort mot Rosenborg. Om de taper og Stabæk vinner, rykker Glimt direkte ned. Om de spiller uavgjort, og Stabæk vinner med mer enn to rykker de også direkte ned.

Kvalikplass: – Kan havne på kvalik med seier, om både Lillestrøm og Tromsø vinner. Kan havne på kvalik med uavgjort, om Tromsø tar poeng og Stabæk ikke tar igjen Glimts målforskjell.

Redder plassen: – Klatrer opp til sikker plass med uavgjort, om Tromsø taper. Sikker plass kan også sikres med seier mot Rosenborg, samtidig som enten Lillestrøm eller Tromsø avgir poeng.

KAN RYKKE NED: Bodø/Glimt tapte 0-2 mot Viking, og Alexander Jakobsen (t.v) lever farlig før siste serierunde. Her i kamp om ballen mot Vikings målscorer Usman Salé. Foto: Mats Torbergsen , NTB scanpix

• Tromsø, 31 poeng:

Per nå 13. plass.

Nedrykk: – Har dårligst målforskjell av de fire lagene (-12) og rykker direkte ned med tap hjemme mot Odd, samtidig som Stabæk vinner og Glimt tar poeng.

Kvalikplass: – Havner på kvalik om de selv taper og Glimt tar poeng, uten Stabæk-seier mot Start. Havner også på kvalik med uavgjort om Glimt tar poeng.

Redder plassen: – Redder plassen med uavgjort om ikke Stabæk vinner eller Bodø/Glimt tar poeng, med tap om både Glimt og Stabæk taper, og med seier mot Odd.

FORTSATT I FARE: Simen Wanberg, her i duell med Sigurd Rosted under søndagens oppgjør mot Sarpsborg, lever farlig med sitt Tromsø. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix





• Lillestrøm, 31 poeng:

Per nå 12. plass.

Nedrykk: – Kan rykke direkte ned med tap mot Molde, samtidig som Stabæk vinner og Bodø/Glimt og Tromsø tar poeng. Glimt avhengige av at Molde vinner med mer enn to om de skal passere LSK med uavgjort. Stabæk har dårligere målforskjell (-10 vs. -6), men et scenario hvor Stabæk vinner med tre, og Lillestrøm taper med to vil snu dette.

Kvalikplass: – LSK havner på kvalik med tap, om Stabæk ikke tar igjen LSK, og Glimt og Tromsø tar poeng. Havner også på kvalikk med uavgjort, om Glimt og Tromsø vinner.

Redder plassen: – Seier gir ny kontrakt på øverste nivå, det samme gjør uavgjort om ikke Glimt og Tromsø vinner, eller tap om ikke Glimt og Stabæk vinner.

For nedrykksduellen: VG samlet Erlandsen og Deila