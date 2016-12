Avslørte skattefusk for hundretusener i 2. divisjonsklubb

Et bokettersyn avdekker at fotballklubben Nest-Sotra utbetalte kjøregodtgjørelser i strid med skattereglene. Flere spillere har fått krav om å tilbakebetale penger.

Det skriver Bergensavisen tirsdag.

– I idretten har det i alle år vært kutyme for å kompensere folk med kjørelister, men det er strenge regler. Det var det vi ble kontrollert for den gangen i 2014, sier klubbens styreleder Ole Kårtveit til BA.

Slipper skatt og avgifter



Det året kom skattemyndighetene på besøk til klubben som i 2013 hadde rykket opp til OBOS-ligaen.

Målet var å gå gjennom klubbens økonomi. De mistenkte at deler av kjøregodtgjørelsene som ble utbetalt i perioden 2012-2013 fungerte som en form for «lønn», for å unngå å betale skatt og arbeidsgiveravgift av summen.

Skattemyndighetene fant uregelmessigheter i føringen av kjørelistene som hadde blitt levert inn. Flere av spillerne fikk den påfølgende våren i 2015 et brev i postkassen. Der skal de ha blitt krevd for de pengene de skulle betalt i skatt, eller dokumentere den store kjøremengden de hadde levert inn, skriver BA.

Frustrerte spillere



Avisen melder at har vært i kontakt med rundt 20 spillere. Flere av de er i dag «frustrerte». De føler at de ble oppfordret til å skrive fiktive kjørelister. Enkelte har i ettertid måttet skatte av femsifrede beløp som følge av avsløringene.

Kun én spiller har ønsket å snakke åpent om situasjonen. Martin Sanchez Olsen hadde blant annet ført opp kjøring til egentrening. Det har han egentlig ikke lov til, skriver Bergensavisen.

– Jeg trodde det var OK. Jeg visste ikke at det ikke var OK. Da mente de at hele kjørelisten ikke var gyldig, sier han.

Sanchez Olsen klarte likevel å dokumentere at store deler av kjøringen var til lagets fellestreninger. Han ble dermed ikke tvunget til å betale skatt av rundt 50.000 kroner.

Strenge regler i dag



Kårtveit gikk inn i rollen som styreleder først i 2015 og innleder med at «det er et godt spørsmål» når han blir spurt om praksisen var en ærlig misforståelse eller bevisst valg fra klubbens side.

– Over tid har dette vært en måte å kompensere for utgifter, men som er blitt misbrukt, rett og slett. I tillegg er det ofte personer i idrettslag som ikke har inngående kjennskap til regelverket som godkjenner disse tingene. Det er gjort i tidligere tider. Men det er nå helt klare regler for dette, og de er strenge, sier han.

Det er ikke bare deler av spillergruppen som får svi for den gamle praksisen. Klubben, som var helt i toppen av 2. divisjons sist sesong, ble skyldig både skatt og arbeidsgiveravgift. Kårtveit sier det har gitt «tunge utgifter». Beløpet det er snakk om er noen hundre tusen.