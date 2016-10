Knudtzon frelste Lillestrøm i Bergen: - Utrolig viktig

BERGEN (VG) (Brann-Lillestrøm 1-2) En Erling Knudtzon-scoring fem minutter før slutt sikret Lillestrøm tre viktige poeng i nedrykksstriden.

– Jeg har vel aldri scoret et mål på så kort tid. Å sette den i mål på mitt første touch har ikke skjedd tidligere i karrieren, og er noe en alltid drømmer om som innbytter, forteller en fornøyd matchvinner til VG etter kampslutt.

Han - Erling Knudtzon - kom inn fra benken og brukte bare sekunder på å heade inn 2-1-scoringen til LSK. Brann hadde sluppet inn to mål på hjemmebane tidligere i sesongen, mot Vålerenga og Rosenborg. Mot et LSK-lag på desperat poengjakt måtte de se på at antall baklengsmål i Bergen ble doblet.

– Det var kaotiske siste minutter. Vi har hatt en historikk med å slippe inn mål på overtid, så det blir litt nervøst. De slår mye langt, men vi kjemper fantastisk og tar tre fortjente poeng, sier Knudtzon.

Brann klarte aldri å svare, og dermed tar Lillestrøm med seg tre særdeles viktige poeng i kampen om fornyet Tippeliga-kontrakt. Laget har nå 29 poeng og er på kvalikplass, ett poeng bak Tromsø, Bodø/Glimt og Vålerenga på trygg grunn.

– Det var en glede da kampen var over, erkjenner LSK-trener Arne Erlandsen, men er fullt klar over at jobben ikke er gjort.

– Det er tre tøffe kamper igjen, og vi får noen karantener. Vi har seks poeng på tre kamper siden jeg tok over, men det er lenge igjen, fortsetter han.

På den andre siden var Lars Arne Nilsen forberedt på Lillestrøms fysiske tilnærming under Arne Erlandsen og valgte derfor å starte med Azar Karadas for første gang i årets Tippeliga. Allerede i kampens første minutt skapte bortelaget sin første sjanse på nettopp dødball. Malaury Martin slo et godt frispark som fant høyreiste Tomas Malec. Dessverre for slovaken - og LSK - havnet avslutningen utenfor målet til Piotr Leciejewski.

Etter 20 minutter skapte nok engang kanarifuglene problemer på dødball. Frode Kippe fikk plutselig stå alene på fem meter, men avslutningsforsøket havnet midt på Leciejewski.

LSK tok ledelsen

Etter en halvtime kom omsider den livsviktige scoringen for Lillestrøm. Bassel Jradi fikk ballen på en kontring og fyrte løs fra femten meter. Skuddforsøket traff Jonas Grønner og endte opp hos en umarkert Ifeanyi Matthew på bakerste stolpe. Nigerianeren fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål, og LSK i ledelsen, på Brann stadion.

Brann hadde føringen i kampen, men det var bortelaget som skapte sjansene. I kjent Erlandsen-stil lå LSK tett og kompakt defensivt, men hugget til og skapte sjanser på nesten hver eneste kontring. Målscorer Matthew fikk en god mulighet til å doble ledelsen like før pause, men klarte ikke overliste Leciejewksi i Brann-buret.

Målscorer: Lillestrøms Ifeanyi Mathew setter inn 1-0 for LSK på Brann stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Brann best etter pause

Etter en skuffende førsteomgang tok Lars Arne Nilsen grep i pausen. Daniel Braaten klarte aldri å involvere seg i løpet av de første 45 minuttene ble byttet ut til fordel for Erik Huseklepp.

Det byttet skulle vise seg å være en genistrek. Etter kun ti minutter kom Huseklepp fri på venstresiden. 32-åringen dro seg inn i banen før han slo et perfekt innlegg mot Azar Karadas. Eidfjordingen viste seg startplassen verdig da han headet inn utligningen foran de 11 876 fremmøtte tilskuerne.

– Det er alltid gøy å levere. Jeg har dratt på trening og gitt mitt beste hver eneste dag og føler det var fortjent at jeg omsider fikk tillit fra start, forteller Karadas etter kampslutt.

Noen minutter senere trodde hele Brann stadion at Sivert Heltne Nilsen hadde sendt bergenserne i ledelsen, men midtbanespilleren ble avvinket for offside.

Brann fortsatte å føre etter scoringen. Bergenserne forsøkte å gjenta suksessoppskriften fra 1-0-målet, og Huseklepps innlegg mot Karadas var en konstant trussel mot Kippe og Amundsen i LSKs midtforsvar. Da målscoreren, som er uten kontrakt etter sesongen, ble byttet ut i det 78. minutt fikk han stående applaus fra samtlige på tribunen.

Knudtzon scoret på sin første berøring

Erling Knudtzon ble byttet inn i det 85. minutt og bare sekunder etterpå sendte han Lillestrøm i føringen. Piotr Leciejewski feilberegnet en corner i duell med Frode Kippe og plutselig stod den 178 centimeter høye innbytteren alene i Branns femmeter. Han headet ballen sikkert i mål og sendte kanarifansen på bortfeltet til himmels.

Brann forsøkte å etablere et press i sluttminuttene, men klarte aldri skape de store sjansene. Det ebbet dermed ut i 1-2 og tre poeng som kan sikre Lillestrøms videre eksistens som Tippeliga-lag - også i 2017.

Arne Erlandsen var lettet etter kampslutt og mener det var fortjent at de kanarigule til slutt kunne dra hjem med tre poeng.

– Brann presser oss i andreomgang, men jeg synes ikke de skaper de store sjansene. Samtidig er vi meget solide i vårt overgangsspill og skaper mange farligheter. Alt i alt mener jeg vi tar en fortjent seier, særlig med tanke på den gode førsteomgangen vår, sier Erlandsen som fortsetter sin vanvittige statistikk som trener på Brann stadion.

Nilsen: – Ikke gode nok

Lars Arne Nilsen var skuffet, men fattet, etter tapet mot Lillestrøm.

– Det blir vanskelig når vi havner under, men etter 1-1-scoringen synes jeg vi presser de meget bra. Deretter mister vi rytmen i kampen og de får 1-2 på en dødball, sier Nilsen og fortsetter.

– Vi hadde fokus på å unngå disse dødballene, men så må vi bytte ut Azar (Karadas) og da blir vi litt puslete i egen sekstenmeter. Det er utrolig irriterende å slippe inn mål på den måten, men Lillestrøm er gode på dødball og det er ikke ulovlig. Det er ingenting å si på at de trekker det lengste strået, men det kunne like gjerne vært vi som tok alle tre poengene.