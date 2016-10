SOGNDAL (VG) (Sogndal - Brann 0-0) Bismar Acosta så rødt og Brann måtte spille 10 mot 11 i 57 minutter. Brann-trener Lars Arne Nilsen mente også Sogndal burde fullført kampen med ti mann.

0 Sogndal 0 Brann

Naboklubbene Brann og Sogndal har hatt en historie med vennligsinnet rivaleri i norsk toppfotball siden cupfinalen i 1976. Bygd mot by er bakteppet.

Slik så det ikke ut da kampen startet. Brann kom til Sogndal med mye muskler. Dette var et helt annet lag enn Rikard Norlings Brann som ble most fysisk sist lagene møttes på Fosshaugane i Tippeligaen i 2014.

Acosta så rødt



Flere tette dueller og konfrontasjoner kulminerte med at Sogndals Martin Ramsland gikk knallhardt i duellen med Amin Nouri i 32. spilleminutt. Nouri gikk i bakken og lå lenge nede. Brann-trener Lars Arne Nilsen mente Ramsland skulle blitt sendt rett i dusjen.

– Dette er jo et overfall, det er så stygt. Sånne ting som det her gir du rødt på. Han "mokker" han rett ned. Han kunne ødelagt han, sa Nilsen da han ble vist TV-bildene etter kampslutt.

I tumultene som oppstod fikk Branns midtstopper Bismar Acosta det røde kortet etter det som så ut som et lett slag mot Henrik Furubotn. Ramsland fikk det gule.

– Begge situasjonene skal i mine øyne være rød, supplerte Mini Jakobsen på TV 2s sending.

– Det må jo være rødt! Han (Acosta, journ anm.) skal ikke slå der, men det er et overfall på en lagkompis først, men han skal håndtere det bedre, svart Nilsen.

Han fikk ikke viljen sin, og Sogndal spilte 11 mot 10 de siste 57 minuttene.

Rett etter utvisningen gjorde Nilsen et defensivt bytte - inn med midstopper Jonas Grønner, ut med spiss Jakob Orlov. I pausen kom også Azar Karadas inn.

Han løp og slet alene på topp i det som ble en knokkelkamp.

– Det var en tøff og jevn kampt, og det ble små-ampert i perioder. Men det er jo sånn det skal være, sa den høyreiste spissen til TV 2.

– Det var kanskje det beste vi kunne få med oss. Det blir en forsvarskamp, vi er strålende fornøyd med å få med oss ett poeng med en mann mindre her, la Nilsen til.

Dermed sikret de et viktig poeng i sølvkampen. Også for Sogndal var uavgjort greit. Med 35 poeng skal det mye til å rote seg inn i nedrykkskampen.

Dommeren fikk stri tørn

Utvisningen var stort sett det eneste som skjedde før pause, en omgang begge lag lå kompakt og velorganisert defensivt.

Den tøffe stilen forsatte etter pause. I det 55. spilleminutt gikk Ruben Kristiansen ned for telling mens han holdt seg på leggen. Brann-spillerne ville ha Ramsland av banen for stempling, men dommer Martin Lundby lot nåde gå for rett. Rett etter plukket Sogndal-trener Eirik Bakke Ramsland av banen.

Dommer Lundby fikk en stri tørn i det som ble en vanskelig kamp å dømme, men han klarte seg rimelig greit.

Sjansemessig var det tynt. Karadas var i nærheten da han fyrte av fra 18 meter etter å ha slitt seg løs i 73. minutt, men ballen gikk like utenfor.

Christophe Psyché var nær da han headet et hjørnespark like utenfor to minutter etter, men nærmest var Gilbert Koomson da han spurtet fra Brann-forsvaret og skjøt over i 77. minutt.

Navarsetes drøm i oppfyllelse



Fosshaugane Campus var utsolgt for første gang siden åpningen sommeren 2006. Det betyr 5600 solgte billetter til vestlandsoppgjøret.

Et fullsatt Fosshaugane i kamp mot Brann, flomlys og tv-sending - det har vært kongstanken til Sogndal-nestor Rolf Navarsete i forbindelse med den naturstridige stadionutbyggingen som har bikket en milliard kroner inklusiv bygninger til høgskule og videregående skole.

Lørdag kveld gikk drømmen i oppfyllelse for Navarsete og alle andre som holder med klubben i Norges eneste tippeligabygd. Folketallet i Sogndal kommune er rundt 9000.