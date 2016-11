BERGEN (VG) (Brann-Sarpsborg 08 2-1) Brann fikk tatt farvel med helten og sikret seg sølvmedaljene, mens Odd må ta til takke med bronsemedaljene etter tapet i Tromsø.

– Det har vært et fantastisk år. Nå skal vi reise ut i Europa med Brann. Hele byen har ventet på dette. Jeg er stolt over at vi har stått sammen som et lag og vist en fantastisk lagmoral. Nå skal alkoholforbudet oppheves for én kveld, det skal være lov å ta en lille en i dag, sa Branns trener Lars Arne Nilsen til TV 2.

Forrige gang bergenserne tok i mot Sarpsborg 08 hjemme på Brann stadion var situasjonen ganske annerledes. Rødtrøyene kjempet mot nedrykk under Rikard Norlings ledelse og tapte kampen 1-2.

Fyldig referat: VG Live.

Nå var det sølv som stod på spill for bergensere og før kampen var det knyttet store forventninger til Lars Arne Nilsens gutter. Foran 17 686 tilskuere i flomlyset leverte Brann en perfekt gjennomført kamp. I tillegg fikk de hjelp av Tromsø som slo Odd 3-1 hjemme på Alfheim - dermed kunne Brann juble for edelt metall for første gang siden seriegullet i 2007.

HUSEKLEPP-FARVEL: Jakob Orlov (t.v.) satte inn 1-0 etter innlegg fra Erik Huseklepp (t.h). Han tok farvel med bergenserne. I midten ser vi Vadim Demidov. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Orlov sendte Brann i ledelsen

Allerede etter 18 minutter var rødtrøyene på farten. Erik Huseklepp spilte sin siste kamp på Brann Stadion og slo et fantastisk innlegg til Jakob Orlov. Svensken tok sats og headet hjemmelaget i føringen.

Før scoringen hadde Tromsø tatt ledelsen både én og to ganger mot Odd hjemme på Alfheim. Så nå skulle mye gå galt for Lars Arne Nilsens menn.

Like før pause skulle hjemmepublikumet få enda mer å juble for. En Brann-kontring så ut til å være over, men et slurvete forsøk på å klarere fra Sigurd Rosted havnet i beina på Gilli Rólantsson. Kantspilleren fra Færøyene tok seg god tid og prikket ballen i Anders Kristiansens lengste kryss.

Hyllet Huseklepp

Med 20 minutter igjen av kampen var det duket for et siste farvel med Huseklepp. 32-åringen som forøvrig ble kåret til banens beste spiller, fikk overdøvende jubel og stående applaus da han forlot banen til fordel for Deyver Vega.

– Det har ikke gått opp for meg at det var siste kampen. Nå er bare gleden så stor for at vi fikk sølvet. Jeg fikk en fantastisk fin avslutning. Fansen var fantastisk støttende. Jeg kunne ikke bedt om en bedre avskjed, sa Erik Huseklepp til TV 2.

Resten av kampen ble en sjarmøretappe for Brann. Bortelaget var i realiteten aldri i nærheten, men fikk en litt heldig redusering på overtid da Patrick Mortensen headet inn 2-1.



Dermed kunne Brann feire sølv i Tippeligaen - to år etter de rykket ned til OBOS-ligaen. De ender på 54 poeng, Odd tok 51 i årets sesong.