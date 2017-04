Børven har «hemmelig» scoringsmål

BERGEN (VG) Torgeir Børven (25) scoret endelig da Brann vant 3-1 over Haugesund, men vil ikke avsløre sitt personlige scoringsmål for sesongen.

Børven spøkte med VG og var i godt humør etter å ha scoret sitt første mål for sesongen, men et bestemt spørsmål ønsker 25-åringen likevel ikke å svare på.

– Har du et personlig scoringsmål denne sesongen?

– Nei, sier Børven og smiler lurt.

I 3-1-seieren over Haugesund scoret Brann-spissen hjemmelagets første og siste mål, og etter kampen var tomålsscoreren svært fornøyd med kampen.

– Jeg synes vi vinner fortjent. I den første omgangen føler jeg at vi setter et trykk på de, skaper sjanser og ikke slipper til Haugesund til noe spesielt, og når vi får en tidlig scoring, så får vi en energiboost som vi bruker til å skape enda mer. Vi får 2-0, og kunne kanskje hatt 3-0 også, så det var solid, sier tomålsscorer Torgeir Børven til VG etter Branns 3-1-seier over Haugesund.

Børven har sett langt mer komfortabel ut i Branns treningskamper i vinter. Etter at Brann-trener Lars Arne Nilsen stort sett brukte Børven på kanten da 25-åringen fra Øystese var på lån fra Twente forrige sesong, har han i vinter blitt dyrket som midtspiss. Det resulterte i fire scoringer i vinter, og mot Haugesund 2. påskedag fikk han altså scoring i tellende kamp. Forrige sesong ble det bare med en målgivende pasning for angrepsspilleren.

– Hvordan er det å være Brann-spiss når man har slike spillere rundt seg?

– Det skaper veldig mye rom for meg, så det er fantastisk for meg å ha slike spillere rundt meg. Braaten er et angrep alene på sitt beste. Å ha han i form er uvurderlig, sier Børven, som mener Braaten var banens beste mot FKH.



Var uønsket i Nederland

En alvorlig hofteskade satte langt på vei en stopper for Børvens muligheter til å markere seg i klubben hvor Hallvar Thoresen herjet på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 80-tallet, før turen hans gikk videre til PSV Eindhoven.

Da utlånet til Brann tok slutt, dro Børven til Nederland med ett mål: I fire uker jobbet han hardt på treningsfeltet for å vinne tilliten til Twente-trener René Hake. Det var også da han fant ut at han var uønsket i klubben.

– Jeg leste i media at Twente hadde lyst til å bli kvitt meg, sa Børven til VG etter at han avgjorde en treningskamp mot Las Palmas den 8. februar.

Nilsen vil ta mer risiko



Brann-trener Lars Arne Nilsen har i vinter snakket mye om at han vil ta større risiko i angrepsspillet denne sesongen. Brann skal i større grad styre kampene enn de gjorde forrige sesong, da det var lagets kvaliteter bakover som var den fremste årsaken til at de tok et overraskende sølv i Eliteserien.

Det burde love godt for Børven, som riktignok har tøff konkurranse på spissplassen i Bergen. Jakob Orlov har allerede scoret mot Tromsø og Strømsgodset denne sesongen, mens forrige sesongs toppscorer - Steffen Lie Skålevik - fortsatt har til gode å starte en kamp for rødtrøyene så langt i år.

Men dersom tonen mellom Børven og de andre angrepsspillerne er like god de neste ukene, er det ingen grunn til å tro noe annet enn at Børven kommer til å få mulighetene til å notere seg for flere scoringer de neste ukene og månedene. Etter seieren over Haugesund fleipet tomålsscoreren lattermildt om at han var usikker på om Braaten mente å finne ham foran mål da Børven fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0 etter servitørens presise innlegg.

Haugens gullfot



Fredrik Haugens presise høyrefot, som bergenseren bruker til å strø pasninger og dødballer som om han aldri har gjort noe annet, burde også sørge for at Børven vil få nok av muligheter til å sette ballen i mål utover året.

– I dag var han ikke der han skal være, men normalt har han en veldig fin fot, sier Lars Arne Nilsen til VG, før Brann-sjefen kommer på at Haugen noterte seg for sin andre målgivende pasning for sesongen da han prikket ballen inn på pannebrasken til Sivert Heltne Nilsen, ikke ulikt slik han fant Orlov mot Strømsgodset i Branns første hjemmekamp, og dermed moderer seg litt:

– Ja, han er en av Norges beste dødballtakere, men jeg har sett han bedre.

Totalt noterte Haugen seg for åtte målgivende pasninger i Eliteserien forrige sesong. Når Branns fremste ballfordeler nå har et nytt angrepsvåpen han kan sikte på, vet nok Børven at Brann-supporterne håper at ketsjup-effekten vil gjøre seg gjeldende for ham fremover. Det ser ikke ut til å plage 25-åringen, som smiler lurt til VG før han tusler inn igjen i garderoben på Brann Stadion.