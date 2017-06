Sjekk den bryllups-bonanzaen i Fotball-Europa

Hva har Alvaro Morata, Phil Jones, Manolo Gabbiadini, Mateo Kovačić, og Stefan Johansen til felles? Alle sa ja til sin utkårede lørdag 17. juni.

– Er dette datoen på FIFA-kalenderen for bryllup? spør Twitter-kontoen @footballitalia etter at den ene fotballstjernen etter den andre har giftet seg.

«I dag er dagen for fotballbryllup. Alle ugifte spillere gifter seg i dag» skriver Twitter-brukeren bomad1st.

For det var nesten et halvt fotball-lag som giftet seg på datoen 17. juni. Under følger en romantisk liste over lørdagens turtelduer.

Fikk du med deg denne? Gamleklubben frir til Cristiano Ronaldo etter overgangsrykter

Alvaro Morata (24) og Alice Campello (22)

Real Madrid-spissen går en usikker sommer i møte og har blitt sterkt lenket til Manchester United som en erstatter for Zlatan Ibrahimovic. Det stoppet likevel ikke Morata å takke ja til kjæresten Alice Campello i idylliske Venezia i Italia.

Phil Jones (25) og Kaya Hall (24)



Manchester United-stopperen fikk et ublidt møte med lagkamerat Chris Smalling tidligere i vår på en landslagssamling. 25-åringen endte angivelig opp med en brukket tå som følge av smellen.

Men tåen var grodd og Smalling var invitert i bryllupet mellom Jones og Hall i vakre Cheshire litt sør for Manchester.

Lagkamerater som Wayne Rooney, Luke Shaw, Sam Johnstone og nevnte Smalling var alle på plass for å overvære bryllupet. Det samme var West Brom-stopper (tidligere Manchester United) Johnny Evans. Alle med følge.

Husker du? Berisha fant lykken med milliardærdatter Maaseide

Manolo Gabbiadini (25) og Martina Rubini

Italieneren rakk å bli tatt ut på «årets floppelag» i Italia i januar før han bestemte seg for å skiftet beite og søke lykken i Premier League for Southampton. Med fire mål på de tre første kampene ble han ansett som en umiddelbar suksess. Etter det har det gått tregere på fotballbanen, men utenfor banen virker 25-åringen å ha skutt gullfuglen.

I vakre Sasso Marconi, litt sør for Bologna i Italia, giftet Gabbiadini og Martina Rubini seg lørdag.

Les også: Kjærestene forteller om landslagsgutta (VG+)

Mateo Kovačić (23) og Izabel Andrijanic (22)

Året kunne knapt blitt bedre for en unge kroaten. Først var han med på å sikre seriegullet for Real Madrid, før han to uker senere kunne løfte Champions League-trofeet etter å ha slått Juventus 4-1 i finalen.

Og i nydelige Dubrovnik fikk 23-åringen ja fra sin mangeårige kjæreste Izabel Andrijanic. Blant gjestene var lagkamerat Marcelo, med følge.

Stefan Johansen (26) og Pernille Johansen (26)

Lørdag gjestet blant andre Virgil van Dijk, Nir Bitton, Jo Inge Berget og Anders Konradsen bryllupet i Bodø mellom Celtic-proffen Stefan Johansen og sin utkårede Pernille.

– En av mine beste venner. En fantastisk fyr, har Johansen sagt om van Dijk til TV 2.

Bryllups-tung uke

Tidligere denne uka giftet også Antoine Griezmann seg med sin Erika Choperena.

Det samme gjorde Celtic-trener Brendan Rodgers (44), som sa ja til Charlotte Searle Read (34) i en liten seremoni i Skottland.

VG har også funnet ut at den finske Panathinaikos-spilleren Robin Lod også giftet seg lørdag.

En skikkelig bryllups-bonanza der altså.

PSSSST! Med krykker i hendene gikk Henrik Ingebrigtsen ned på kne og fikk ja fra kjæresten Liva Eie Børkja på selveste operataket. Ifølge Bjørka ligger det an til bryllup i september neste år. Da forhåpentligvis uten krykker for Ingebrigtsen.