Serie A-ekspert om Salah: – Et evig uromoment

Viasats Serie A-ekspert Rolf-Otto Eriksen tror Liverpool-fansen har mye å glede seg til.

– Han er et evig uromoment som alltid må passes på. Han kan både servere og score selv. Jeg tror han vil være gnistrende god i Premier League, sier Rolf-Otto Eriksen til VG.

Da snakker han selvfølgelig om Liverpools nyervervelse Mohamed Salah.

Torsdag kveld ble det klart at Salah forlater Roma til fordel for Liverpool, til en overgangssum på 42 millioner euro - som betyr at Merseyside-klubben setter ny klubbrekord for egypterens tjenester.

Den egyptiske landslagsspilleren har skrevet under på en fireårskontrakt, og at Liverpool punger ut for Salah er alt annet enn overraskende: Hurtigtoget har scoret 29 mål på 65 kamper over de siste to sesongene.

Serie A-ekspert Rolf-Otto Eriksen mener at Salah er en spiller som kler Jürgen Klopps Liverpool, og sier at de får en «gnistrende god spiller.

– Bedre rustet for Premier League nå



– Jeg har sett mange hurtige kantspillere, men ingen som er hurtigere enn Salah. Selv med ball er han ekstremt hurtig. Han er både servitør og målscorer, han kan drible seg til dørlinja og slå inn, han kan tre en spiller gjennom i midten og han kan dra seg innover og avslutte selv. Liverpool får en gnistrende kantspiller i Salah.

25-åringen har prøvd seg i Premier League tidligere, da for Chelsea. Der ble han aldri en suksess. Han fikk bare 13 kamper før, han returnerte til italiensk fotball. Ifølge Eriksen var det en retur som gagnet ham på flere måter. Spesielt taktisk.

– Han utviklet seg veldig i Roma. Han gikk gjennom en taktisk skolering som alle Serie A-spillere gjør, men med den ballasten han har nå er han langt bedre rustet for Premier League. Han har flere strenger å spille på nå. Han har fortsatt de eksplosive kvalitetene, men han har modnet veldig, og det har gjort ham til en langt giftigere spiller. Han mangler ikke det sluttproduktet han slet med å levere tidligere, sier han til VG.

Kan utfordre Liverpools angrepstrio



Klopp har allerede et sterkt artilleri fremst på banen, med Philippe Coutinho, Roberto Firmino og Sadio Mané. Med andre ord er det tøff konkurranse som venter Liverpools ferske spiller - men man skal ikke avskrive Salah.

– Jeg har aldri sett ham spille venstrekant, men han kan spille Trequartista-rollen (i midten), i tillegg til på høyresiden. Han er en verdig utfordrer til Liverpools angrepstrio, og kommer til å spille mye. Han blir kanskje ikke det foretrukne alternativet, men nivået og potensialet hans gjør at han kan kjempe om disse plassene.

Eriksen omtaler han som leken på sitt beste - og sier at Salah elsker å dra seg innover og avslutte med venstrebeinet, enten fra kloss hold - eller fra distanse. Etter det Eriksen sier om Salah, høres det ut som en spiller som ligner på Arjen Robben. På VGs spørsmål om de to kan sammenlignes, svarer Eriksen lattermildt:

– Det er ingen dårlig sammenligning, men Salah filmer mye mindre enn Robben!

Salah har i en årrekke blitt omtalt som «den egyptiske Messi». Det kallenavnet forsvarer han ikke, ifølge Eriksen.

– Det finnes ingen andre Messier. Han er egyptisk, han er veldig god med ball, men han er bare den egyptiske Salah, sier han.