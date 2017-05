Send en fredsmegler til Ullevaal

Kommentar Det MÅ være mulig å finne en bærekraftig løsning på den betente dommerkonflikten. Dessverre tyder lite på at Norges Fotballforbund er i stand til å lose dette i land selv.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Friske, uhildede øyne kan ofte være nyttige i situasjoner som fremstår fullstendig fastlåste.

Der første bud gjerne handler om å skrelle vekk prestisje, etablere forståelse for hverandres ståsted, og lete med lys og lykte etter hvordan det er mulig å finne felles grunn.

Lettere sagt enn gjort, selvsagt.

Men i en situasjon som formelig skriker etter ledelse, og som blir verre dag for dag, er det kanskje på tide for fotballforbundet å innse at det kan være klokt å hente assistanse?

Det er nemlig tvingende nødvendig å gjøre noe for å få i gang en konstruktiv prosess. For vondt ble til verre da NFF prematurt gikk ut med at Edvartsen-saken var løst, uten å ha forsikret seg godt nok om at forsoningsgrunnlaget var til stede.

Kort tid senere førte dommerkollegers uttrykte mistillit til å jobbe med Edvartsen til at det tilsynelatende fredsklimaet ikke bare rykket tilbake til start, men til det som på travspråket hadde vært 40 meter tillegg.

Partene er enige om at det blør, men versjonene om hvorfor det er så himla betent, er mildt sagt sprikende.

Ironisk nok tilhører hovedpersonene den standen i fotballen som har som oppgave å løse kontroversielle situasjoner. Der god kommunikasjon, street-smartness og evnen til å se det store bildet er blant suksesskriteriene. Dessverre er det så langt lite å spore av dette i den utmattende uenigheten.

Fortsatt bør det være håp om å søke et mer løsningsorientert spor, som er nødt til å foregå langs to akser:

• Det trengs tilstrekkelig takhøyde og åpenhet for at folk er forskjellige, med rom for litt ulike stilarter hos ulike pipeblåsere, der det i mange tilfeller kan tilføre ordskiftet noe positivt at dommerne ikke nøyer seg med å stå på den retoriske mottagersiden.

• På den andre siden trengs det noen gjerdestolper i ethvert sosialt kollektiv, hvor det kan bli uforholdsmessig stor belastning på en total dersom enkelte tar uforholdsmessig mye plass over tid. Og der Svein-Erik Edvartsen nok kan gjøre klokt i å gå i dialog med kollegene om hva han kan bidra med til et smidigere samarbeid.

NFF-ledelsen befinner seg nå i en uhyre vanskelig situasjon, idet dommersjef Terje Hauge angivelig truer med å gå av dersom landets nest beste dommer får fortsette.

Et av de store spørsmålene i denne saken er hvor mange dommere som faktisk støtter Hauge dersom han gjør alvor av truslene. Svaret på det spørsmålet vil fortelle noe om maktbalansen i konflikten.

Utenfra er det selvsagt umulig å komme med noen fasit om skyldfordelingen her, etter at dårlige samarbeidsforhold åpenbart har eskalert over tid.

Men med en kyndig prosess er det litt for tidlig å lande på «this town ain't big enough for the both of us»-sporet, som er et inntrykk man fort kan få.

Fullstendig uten sammenligning for øvrig, er alle vi tross alt fra et land som er i verdenstoppen i å fredsmegle, som til og med ble trukket frem av paven som mulig fasilitator i forhandlinger mellom Nord-Korea og USA.

Også i fotballens verden bør være mulig å finne en uhildet los med egnede egenskaper fra konfliktløsning.

For dette haster, og det bør komme på plass en løsning denne uken.

Alternativet er nemlig forverrende for alle parter.

Kommende mandag kommer trolig dommeroppsettet for to serierunder fremover. Er ikke Edvartsen med der, ryker nye 32.000 kroner i lønn for toppdommeren. I så fall er en tredel av sesongen allerede skylt ned i toalettet for 37-åringen, noe som kan bli dråpen som sender hele konflikten til rettsvesenet.

Men la oss håpe det kommer inn kyndige hender som styrer skuta klar av skjærene som kommer stadig nærmere.