Selnæs sint på alt og alle: – Det er ræva

BAKU/OSLO (VG) Ole Selnæs (22) slakter laget, dommeren og eksperter etter nederlaget for Aserbajdsjan. I garderoben gikk det også hett for seg.

Ole Kristian Selnæs var rasende etter at sluttsignalet gikk i Baku. Han løp rett bort til kampens dommer etter kampslutt for å gi beskjed om hva han mente.

– Fullstendig feil



– Jævlig drit. En kamp vi skal vinne. Jeg vet ikke hva det er i sjanser, 10-0? Vi klarer ikke å sette ballen i mål. Det er ræva, sier Selnæs til VG.

– Hva sier du om dommeren?

– Det er dårligste dømmingen jeg har sett uansett nivå, uansett om det er juniorfotball eller hva det har vært. Men vi skal ikke skylde på dommeren uansett. Så enkelt er det. Det er ikke ene og alene hans feil at vi taper denne kampen. Han gir dem et frispark ut av absolutt ingenting, som de scorer på.

Flere på sosiale medier, blant annet Twitter, reagerte på at Selnæs la så mye vekt på dommerens prestasjoner i TV-intervjuet etter kampslutt.

– Det eneste jeg har sagt er at han var jævlig dårlig, og så har jeg understreket at vi ikke kan skylde på det. Vi skal vinne kampen uansett. Hvis folk mener at jeg skylder på dommeren, så tar de fullstendig feil. Det må gå an at folk hørere på det vi faktisk sier. Ja, dommeren var ræva. Men jeg har også understreket at vi ikke kan skylde på dommeren. Vi skal vinne denne kampen uansett. At folk sier det blir bare patetisk.

– Fly forbannet

Midtstopper Stefan Strandberg forteller at det var høy temperatur i garderoben etter kampslutt.

– Folk var fly forbannet og sparket til forskjellige ting, folk kastet ting. Det var mye følelser som skulle ut, sa Strandberg til det norske pressekorpset, og la til:

– Folk slakter oss, men vi legger sjelen i dette, sa Strandberg.

NÆR SCORING: Stefan Strandberg var et angrepsvåpen på corner. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Selnæs fikk blant annet kritikk i Max sitt TV-studio, for sin rolle under baklengsmålet til Norge. Det synes han ikke var berettiget.

– Jeg vet ikke hvem sin mann det var sin, men det var i hvert fall ikke min.

– Det ble pekt på deg i Max sitt studio?

– Det er godt gjort å peke på meg uten å vite hva som er våre roller på dødball. Så enkelt er det, svarer Selnæs.

Støtter Høgmo

Hans tidligere Rosenborg-lagkamerat, Pål André Helland, ga rene ord for pengene da han skulle oppsummere den norske nedturen:

– Jeg skjemmes. Jeg er skuffet og forbannet rett og slett. Vi slipper inn ett pissemål i starten. Det er et mål vi ikke skal slippe inn. Vi har fullt av folk bak ballen. Det er vel det eneste de har hele kampen, og så har vi flust av sjanser til å vinne kampen. Men vi er ikke gode nok i etablert spill, sier Pål André Helland til VG.

Men selv om spillerne var rasende lar de ikke frustrasjonen gå ut over Per-Mathias Høgmo.

– Det er ikke han som skal heade den ballen i mål på corner, det er vi. Det er ikke han som skal skape de sjansene på den siste tredelen, det er vi. Han kan ikke gjøre det for oss.

BYTTET UT: Pål André Helland vil ikke skylde på Per-Mathias Høgmo. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Men han har ansvaret som hovedtrener?

– Ja, det har han. Men det er ikke enkelt for han når vi nok en gang har sjansemessig overtak på bortebane i en kvalifiseringskamp, og så klarer vi ikke å omsette det til å vinne kampen. Det er de elleve spillere på banen som skal klare det. Det er for dårlig.

– VGs kommentator skriver at Høgmo må gå. Hva tenker du om det?

– Det tenker jeg ikke noe på. Akkurat nå er jeg skuffet og forbannet over at vi ikke vinner, svarer Helland.

– Forbannet gruppe



Selnæs vil ikke gå inn på noen diskusjon om at Høgmo må trekke seg fra jobben som landslagssjef.

– Det har jeg ingen kommentar til. Så lenge han er trener, så har jeg full tillit til det – og forholder meg til det, sier Selnæs.

Markus Henriksen sier alle rundt A-landslaget drar i samme retning, selv om Norge står med null poeng og null scoringer etter to kamper.

– Ja, vi er det. Og vi støtter hverandre. Og det er en forbannet gruppe akkurat nå. For vi har sett for oss at vi skulle ta tre poeng. Nå gjør vi situasjonen veldig vanskelig med tanke på å gå til VM, sier Henriksen.