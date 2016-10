Selnæs-kaos før San Marino-kampen

I kamprapporten til den israelske dommeren Liran Liany (39) står det at Ole Kristian Selnæs (22) ble utvist i spillertunnelen etter kampen mot Aserbajdsjan. Problemet er at det røde kortet aldri ble gitt.

Det var i spillertunnelen etter tapet mot Aserbajdsjan at Ole Kristian Selnæs etter sigende skal ha gjort det klart ovenfor den israelske kamplederen hva han syntes om dømmingen.

I kamprapporten i etterkant opplyserer Liany at Saint-Etienne-spilleren fikk et direkte rødt kort for opptredenen.

Det kortet viste seg senere aldri å ha bli gitt.



Les også: Selnæs sint på alt og alle: – Det er ræva

To mulige utfall



Den første beskjeden fra FIFA er at det ikke er utdelt rødt kort?

– Vi får beskjed om at vi må møte administrativt ansvarlig etter kampen som sier at han kommer til å bemerke munnbruk i spillertunnelen. Så kommer kamprapporten etterpå, hvor det står at det er gitt rødt kort. FIFA bekrefter i dag at det er feil. Så må de videre forholde seg til det som står om munnbruk, så er spørsmålet om det kvalifiserer til rødt kort eller ikke, opplyserer medierådgiver i NFF Svein Graff ovenfor VG.

Henriksen om kritikken: – Heksejakt på meg

Det er fortsatt full forvirring vedrørende Selnæs` rolle i tirsdagens oppgjør.

– Det er to mulige utfall. Det ene er at han får spille i morgen i påvente av en endelig avklaring. Eller at de kommer i dag og sier at «Ja, det var en saksbehandlingsfeil, men at det likevel kvalifiserer til en karantene».

Også Høgmo-assistent Martin Foyston var innblandet i hendelsen i spillertunnelen. Han er idømt én kamps karantene, og blir ikke å finne på benken mot San Marino.

Aktuelle kandidater: Disse kan overta for Høgmo

FIFA innrømmer feil



Så dommeren har rapportert rødt kort her?

– Ja, men det er ikke gitt noe rødt kort, svarte medierådgiver i NFF Svein Graff ovenfor VG.

– FIFA innrømmer at det ikke er gitt noe rødt kort, så da blir det en vurdering av hans kamprapport og hva episoden kvalifiserer til. Han (Selnæs, journ. anm.) mener at han ikke har sagt noe som kvalifiserer til noe rødt kort, opplyser Svein Graff videre.

På spørsmål om Ole Kristian Selnæs mest sannsynlig blir å se på banen i morgendagens VM-kvalifiseringskamp mot San Marino svarer Graff følgende:

– Godt spørsmål, det lurer vi også på. Men vi forbereder oss på begge utfall.

Fredrik Midtsjø ble tidligere på dagen kalt inn i landslagstroppen, men Graff mente grunnen var mer sammensatt enn situasjonen rundt Selnæs.

– Det er også fordi Stefan Johansen har karantene. Vi er «short» på midtbanespillere sånn sett.