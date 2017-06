Seks personer siktet etter Hillsborough-tragedien

96 mennesker mistet livet i trengselen som oppsto på Hillsborough i 1989. Nå er seks personer siktet - blant dem David Duckenfield, politimannen som hadde ansvaret for vaktholdet.

Hillsborough-tragedien 15. april 1989 døde 94 Liverpool-supportere, mellom 10 og 67 år, på tribunen i FA-cupens semifinale mellom Liverpool og Nottingham Forest på Hillsborough. To supportere døde i etterkant av tragedien. Ulykken skjedde på grunn av overfylte tribuner, mange ble klemt ihjel av gjerdene inne på stadion. Tragedien førte til at alle gjerdene på engelske fotballarenaer ble fjernet, det samme ble ståplassene. I ettertid fikk supporterne en del av skylden for ulykken, det ble hevdet at de var beruset og at mange snek seg inn på den overfylte stadion uten billett. Liverpool markerer tragedien hvert eneste år. The Suns beskyldninger i etterkant av tragedien har ført til at klubben boikotter avisen.

– Etter nøye gjennomgang av bevisene har jeg avgjort at det er tilstrekkelig til at vi kan sikte seks personer, sier Sue Hemming i The Crown Prosecution Service (CPS) ifølge BBC.

Tragedien på Hillsborough fant sted 15. april i 1989, under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest. Det oppsto uro på tribuneseksjonen bak det ene målet, og 96 Liverpool-supportere ble klemt i hjel.

Den største fotballtragedien i Englands historie var et faktum. Barn, fedre, mødre og besteforeldre døde som følge av at det ble sluppet inn altfor mange mennesker på kortsiden av stadion.

Siden hendelsen har det vært en strid rundt politiets oppførsel og handlinger på kampdagen. Helt siden tragedien oppsto har Liverpool-supportere og de etterlatte etter ofrene kjempet for å få klarhet i hva som egentlig skjedde den fatale dagen.

I fjor ble det nedsatt en jury, bestående av seks kvinner og tre menn, som skulle svare på 14 spørsmål. Et av dem var spørsmålet om Liverpool-supporterne var årsaken til ulykken, noe juryen svarte nei på.



Derimot konkluderte juryen med at politiet ikke hadde gjort jobben sin, og at ofrene døde som følge av en straffbar handling, tilsvarende uaktsomt drap i norsk rettsterminologi.

David Duckenfield, som i dag er en av de seks siktede i saken, innrømmet i 2012 at han hadde gjort en feil som direkte førte til dødsfallene. Sammen med ham er også fire andre personer fra politiet i South Yorkshire siktet, samt Graham Mackrell, som jobbet i Sheffield Wednesday på det tidspunktet.

