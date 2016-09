Sogndal tok et steg mot trygg plasss

SOGNDAL (VG) (Sogndal-Sarpsborg 08 3-0) Scoringer av Martin Ramsland, Ole Amund Sveen og Gilbert Koomson sikret Sogndal en etterlengtet trepoenger.

Sogndal har slitt med høstformen og hadde ikke vunnet på over to måneder da medaljejagende Sarpsborg gjestet Fosshaugane søndag ettermiddag. Nedrykksstreken nærmet seg stygt. Med seieren bikket Eirik Bakkes mannskap den magiske 30-poengsgrensen.

Sogndal har et tøft kampprogram igjen med kamper som involverer både medaljekamp og nedrykksstrid. Lillestrøm (b), Brann (h), Molde (b), Strømsgodset (h), Odd (b) og AaFK (h) er sogningenes gjenstående program.

Mirakuløs parade



Sogndal var heldig som kunne gå til pause med 1-0-ledelse etter en fysisk, men ikke stygg første omgang, og 3-0 er det man kan kalle et flatterende resultat. Sarpsborg var best og farligst i store deler av kampen.

Nærmest scoring før pause var sarpingene da Jonas Lindberg hamret løs fra fem meter i det 31. minutt. Skuddet hadde direkte retning lavt mot hjørnet, men ble reddet med en mirakuløs beinparade av Sogndal-keeper Mathias Dyngeland. På refleks satte målvakten frem foten og stoppet ballbanen mot nettet.

Hjemmelaget tok en ikke helt fortjent 1-0-ledelse da kaptein Rune Bolseth skjøt i det 15. spilleminutt. Anders Kristiansen i Sarpsborg-målet måtte gi retur. Martin Ramsland var som vanlig på hugget da ballen ble liggende uavklart i målgården.

Tigersprang



På dette stadiet i kampen hadde begge lag produsert store sjanser. Etter en tam åpning eksploderte kampen da det var spilt 13 minutter. Morten Sundli headet knallhardt over da han kastet seg innover på et frispark, ballen gikk rett over tverrliggeren til Dyngeland.

Minuttet etter var det Sogndals tur. En god overgang på høyresiden der Taijo Teniste fikk lagt inn, gikk rett i et Sarpsborg-bein og hadde retning mot krysset. Der var Kristiansen med et tigersprang og slo til hjørnespark.

Psyché tullet bakerst



Sogndal skapte farligheter for seg selv med småspill i bakre ledd, ved fire anledninger tullet midtsopper Psyché det til slik at det ble farlig. Syv minutter før pause hindret bare en god takling av Hannnu Patronen at Jon-Helge Tveita utliknet.

Sogndals finske midtstopper ble for øvrig før kampen meldt klar for den finske hovedstadsklubben HJK Helsinki etter årets sesong.

Mål av Sveen og Koomson



Gjestene var veldig nær 1-1 da Dyngeland bokset i luften etter et innlegg fra Joachim Thomassen i 70. minutt. Patrick Mortensen fikk headet, ballen gikk i stolpen og ned på streken der Patronen måket unna.

Mot spillets gang økte Sogndal til 2-0 i 74. minutt. Gilbert Koomson skapte nok en gang problemer for Sarpsborgs kaptein Thomassen, kom fri på høyresiden og slo inn til Ole Amund Sveen. Spissen som var tilnærmet usynlig så langt i kampen, traff ikke rent, men ballen hoppet over hanskene til Kristiansen og i mål.

Som om ikke det var nok økte Sogndal til 3-0 da Koomson tråklet seg gjennom syv minutter før full tid og satte ballen i hjørnet etter målgivende av Raitala.