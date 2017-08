Mareritt-kveld for Rossbach: To selvmål og 4-0-tap

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Odd 4-0) 4. runde-kampen mot Sarpsborg ble et eneste langt mareritt for Odd-keeper Sondre Rossbach (21). To ganger ble han truffet av ballen, og østfoldingene vant til slutt 4-0.

Mens Sarpsborgs Krepin Diatta (18) viste fotballkunst, var Odd-keeperen maksimalt uheldig og noterte to selvmål da vertene scoret to ganger mot slutten av 1.omgang:

• 1-0 (39 min.): Matti Lund Nielsen sendte av gårde en markkryper, ballen traff stolpen, spratt så i ryggen på Rossbach og rullet i nettet.

• 2-0 (42 min.): Unggutten Tobias Heintz curlet ballen mot motsatt stolpe. Ballen traff stolpen, mens Rossbach - som var etter skuddet - ble truffet i ryggen også denne gang. Og igjen rullet ballen i mål.

I 2.omgang fortsatte marerittet for Rossbach, men heldigvis med scoringer fra sarpe-bein:

• 3-0 (47 min.): Krepin Diatta (18) lekte seg med Odd-forsvaret og satte ballen rolig i mål - uten muligheter for Rossbach. Spørsmålet er bare hvor lenge Sarpsborg får beholde en slik spiller. Bli ikke overrasket om han en dag får ballen til å snakke. Han var banens ener nok en gang.

• 4-0 (52 min.): Matti Lund Nielsen la inn, og Anders Trondsen skled ballen forbi Rossbach.

Odd slapp med 4-0, men det kunne faktisk blitt enda mer. Telemarkingene var fullstendig sjanseløse denne onsdagskvelden i Sarpsborg. Hjemmepublikumet ga sine trampeklapp på slutten.

FOTBALL-GENI: Krepin Diatta storspilte nok en gang for Sarpsborg. Her blir han gratulert etter sitt 3-0 mål. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Landslagsledelsen med Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen var på plass på Sarpsborg stadion. De så en god Anders Trondsen, og men drømte nok om at Diatta var norsk.

Odd solgte Rafik Zekhnini og Fredrik Oldrup Jensen i sommer. Elba Rashani har kommet inn fra Rosenborg. Vertene har også attraktive spillere, men foreløpig har Sarpsborg sagt nei til bud på Anders Trondsen, og supertalentet Krepin Diatta blir trolig i klubben.

Telemarkingene har 12 NM-titler siden 1902 (flest av alle i norsk fotball), men det blir ingen ny i 2017. Sarpsborg (og da snakker vi om Sarpsborg FK) står med seks NM-gull, men det er 66 år siden det siste. Også Sparta fra Sarpsborg har en NM-tittel.