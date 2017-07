Sandnes Ulfs redningsmann jaktes av opprykksrivalen

SANDNES (VG) (Sandnes Ulf - Start 1-1) Kent Håvard Eriksen (26) skal angivelig være høyt oppe på opprykksrival Bodø/Glimts ønskeliste. I toppkampen mot Start viste han hvorfor.

På stillingen 1-0 til sørlendingene gjorde Eriksen det han har gjort syv ganger på 17 kamper tidligere denne sesongen. Kraftspissen ble stusset gjennom av rekkekamerat Kjell Rune Sellin med et kvarter igjen på kampuret. Alene med Håkon Opdal gjorde han ingen feil og sendte ballen i mål.

Det ble ingen flere scoringer, selv om hjemmelaget produserte to store sjanser like før slutt, og Eriksens utligning berget et viktig uavgjortresultat for Ulf i toppkampen.

BERGET ULF: Kent Håvard Eriksen, her fra pressesonen etter kampen mot Start. Foto: Mikal Aaserud, VG

Jakter målscoreren



De to lagene står fortsatt helt likt i kampen om direkte opprykk til Eliteserien. Kun Bodø/Glimt har vært bedre og ligger nå åtte poeng foran med 13 runder igjen.

Glimt-trener Aasmund Bjørkan gjestet for øvrig Sandnes Stadion denne regntunge søndagen. Han har skapt overskrifter både på Sør-Vestlandet og i lokalavisen i nord. Han skal nemlig, etter hva de to avisene får opplyst, være ute etter målscorer Kent Håvard Eriksen.

26-åringen har syv mål på 17 kamper så langt denne sesongen og nå er nordlendingene interessert i å snappe opprykksjagende Ulfs kraftspiss. Til tross for at det ifølge Aftenbladet er lagt inn bud på spilleren, sitter et salg svært langt inne for de lyseblå, mens Avisa Nordland melder at Glimt fortsatt vil gjøre «fremstøt».

Bjørkan skriver i en SMS til VG at han ikke vil kommentere saken.

Perlescoring



Gudmundur Kristjánsson (t.v) og Niels Vorthoren (skjult) gratulerer målscorer Daniel Aase (nummer ni) etter målet. Starts Eirik Wichne (høyre) kommer etter hvert til. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Han og resten av de 1714 betalende tilskuerne ble i hvert fall vitne til en svært velspilt første omgang. Begge lag vartet opp med godt pasningsspill på det sleipe gessdekket. Sjansene florerte, men kun Daniel Aase fikk ordentlig uttelling. Første omgang var bare ti minutter gammel da lysluggen var først på en klarering fra Ulf-kaptein Nicolai Kornum Giertsen.

Aase takket for muligheten ved å hamre ballen rett i vinkelen fra rundt 16 meter.

Etter scoringen hadde vertene sjanser både ved Tomas Kristoffersen, Vidar Nisja, Kjell Rune Sellin og ikke minst Roy André Miljeteig. Det manglet ikke på mulighetene, men det ville seg ikke for hjemmelaget. I andre enden hadde Niels Vorthoren en gigantsjanse etter en halvtime. Espen Børufsens innlegg var perfekt, men midtspissen presterte å sette ballen over fra kort hold.

Eriksen berget Ulf



Dermed var det kun Aases scoring som skilte lagene til pause.

Der pasningsspillet satt og sjansene kom på løpende bånd før hvilen, ble andre omgang til å begynne med mindre underholdende.

Sandnes Ulf dominerte store deler av de siste 45 minuttene. Kun Eriksen klarte å overliste Håkon Opdal. Start-keeperen vartet opp med feberredninger og var banens soleklart beste.