Spansk storklubb byr 110 millioner for Sander Berge

Med bare få dager igjen av overgangsvinduet har kampen om Sander Berge (19) virkelig tatt fyr.

Den spanske storklubben Sevilla, som skal møte Liverpool i Champions League-gruppespillet denne høsten, har ifølge den spanske avisen El Desmarque Sevilla lagt inn et bud på 12 millioner euro.

Sjokkert Sander Berge: – Helt uvirkelig

VG kan bekrefte at Genk har mottatt et slikt bud på Berge. Sevilla-budet tilsvarer 110 millioner kroner i penger som betales uansett, men inneholder også bonusordninger som kan gi overgangen en enda større totalramme.

Budet fra Sevilla inneholder også en videresalgsklausul som vil sikre Genk inntekter ved en eventuell fremtidig overgang.

Etter det VG erfarer, er det konkret interesse for Berge fra flere storklubber i England og andre viktige europeiske ligaer.

19-åringen er i ferd med å slutte seg til den norske landslagstroppen, som den neste uken skal møte Aserbajdsjan og Tyskland i VM-kvalifiseringen, men man skal ikke se bort fra at Berge blir nødt til å ta en liten pause fra landslagssamlingen for å ordne opp i sin egen fremtid.

Genk-sjef til VG: Nekter å selge Sander Berge

Overgangsvinduet i Spania stenger nemlig førstkommende fredag klokken 20.00. I de andre europeiske ligaene stenger vinduet på torsdag ved midnatt.

Berge, som har innrømmet at han er en stor tilhenger av spansk fotball, sa tidligere i sommer følgende til VG om interessen fra Sevilla:

– De spiller kul fotball og er et veldig sterkt lag som nylig vant Europa League tre år på rad. Det er smigrende og veldig moro å lese at en slik klubb er interessert. Det er noe man tar med seg i hverdagen, og som viser at alt er mulig om man jobber hardt.

Genks sportsdirektør Dimitri De Condé har tidligere uttalt til VG at de «ikke er åpne for en overgang i dette overgangsvinduet».

Saken oppdateres!