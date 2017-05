(Ørn Horten - Sandefjord 3-1) 3.-divisjonsklubben så at Sandefjord sparte spillere. Da visste de at de kunne skape en overraskelse.

– Det er lov å ta seg et par øl etter kampen i kveld, sier en storfornøyd Trym Bergman, etter at Ørn Horten-assistenten har sett laget sitt ydmyke Vestfold-naboen Sandefjord.

For når et 3.-divisjonslag slår et eliteserielag, da er det lov å feire. Selv om det er trening igjen allerede i morgen.

– Det er restitusjon i morgen, og så ser vi frem mot kamp på lørdag. Vi må trene, selv om vi er på nivå fire, sier 48-åringen fra Horten.

To raske sjokkerte Sandefjord

To raske scoringer ga cupfest på Lystlunden, da Lasse Brandsdal (22) viste Sandefjord-proffene at nivåforskjellen i norsk fotball ikke alltid er så stor.

Etter 54 minutter dukket han opp på en retur og headet inn 1-0. Og to minutter senere doblet han ledelsen med en markkryper fra kanten av 16-meteren.

Sandefjord fikk en siste sjanse til å redde seg inn, da en Ørn Horten-spiller handset i feltet.

Spissveteranen Péter Kovacs var iskald fra straffemerket, og tente håpet for gjestene.

Det håpet varte kun i ett minutt, før Artan Brovina satte spikeren i cup-kisten for Sandefjord.

RETT UT: Sandefjord-trener Lars Bohinen hadde ikke mye å glede seg over i Horten onsdag kveld. Her fra da laget tapte 0-5 borte i Bergen tidligere i sesongen. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Fra fem meter trillet han inn 3-1, og feide bort all tvil om hvem som skulle gå videre.

Bergman mener de hadde full kontroll på kampen.

– Vi er nærmere både fem, seks og syv mål enn de er to, sier han,

Visste de hadde en sjanse

Ørn Horten-assistenten er ikke overrasket over at de greide å tukte eliteserienaboen.

– Vi så før kampen at de hvilte noen spillere. Da viste vi hat vi hadde store sjanser, forteller han.

Fotballveteranen har selv en fortid i Sandefjord, hvor han spilte fra 2003 til 2006. Da var han selv med på å slå Ørn Horten 4-3 i cupen.

Bergman har ikke rukket å se seg ut en ønskemotstander for tredje runde, men er klar på at de uansett ikke kommer til å være favoritter.

– Så da er det bare å senke skuldrene og ha det gøy. Det er muligheter til å «bjuda på», sier han.

Alle resultatene fra onsdagens kamper i 2. cuprunde:

Tynset-Rosenborg 1-9, slutt.

Brummundal – Lillestrøm 1-3, slutt.

Byåsen – Aalesund 0-2, slutt.

Finnsnes – Tromsø 0-2, slutt.

Hødd – Molde 1-2, slutt.

Kråkerøy – Vålerenga 2-2 (pågår fortsatt)

Lysekloster – Brann 0-2, slutt.

Moss – Sarpsborg 08 1-2, slutt.

Pors Grenland – Odd 1-3, slutt.

Raufoss – Sogndal 0-2, slutt.

Skeid – Strømsgodset 2-4, slutt.

Verdal – Kristiansund 0-4, slutt.

Ørn Horten – Sandefjord 3-1, slutt.

Vard Haugesund – FK Haugesund 0-6, slutt.