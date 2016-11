Samuelsen tilbake i West Ham

Martin Samuelsen (19) har slitt med spilletid siden han ankom Blackburn Rovers på et sesonglangt lån i august. Nå er han tilbake i West Ham.

Det melder Blackburn selv på sine hjemmesider.

19-åringen fikk sitt første innhopp for klubben i bortekampen mot Queens Park Rangers i starten av september, men har siden den gang slitt mye med spilletid.

Totalt har det blitt en kamp fra start i Championship, den kom hjemme mot Ipswich i midten av oktober. I tillegg fikk han 61 minutter i cupkampen mot Leeds.

Ellers har det blitt mye benk for Samuelsen - siden han signerte for Blackburn i slutten av august har han tilsammen fått 131 minutter på banen for klubben.

SCORING: Samuelsen har slitt med spilletid for Blackburn, men scoret 3-1-målet i kampen mot San Marino for Norge 11.oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Lørdag satt Samuelsen på benken for Blackburn da de tok en etterlengtet seier mot Brentford. Bare to dager senere spilte han for West Ham sitt U23-laget, der han scoret mål og spilte en god kamp mot - ironisk nok - Blackburn U23.

– Resultatet var helt greit, men vi skapte nok til å vinne kampen. I andreomgang kom jeg alene med keeper, men deres keeper gjorde en god redning. Alt i alt, helt greit med uavgjort, sa Samuelsen til West Ham sine hjemmesider etter gårsdagens kamp.

