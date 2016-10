Samuelsen tilbake i West Ham: – Bare for kamptrening

Landslagsspiller Martin Samuelsen er på lån fra West Ham til Blackburn, men spiller reservekamp for moderklubben mandag. Likevel er han fortsatt Blackburn-spiller, sier faren Frode Samuelsen.

Da West Hams Twitter-konto skrev mandag kveld at Samuelsen er i lagoppstillingen til reservelagets kamp mot West Bromwich, utløste det rykter om at han er ferdig i Blackburn. Det stemmer ikke, sier far Frode Samuelsen.

– Låneavtalen går fortsatt, men West Ham kan avslutte den til jul, skulle klubben ønske det, sier Frode Samuelsen til NTB.

– Hvorfor spiller han reservelagsfotball for West Ham i dag?

– For å få kamptrening. Det er ingen dramatikk i dette, det er helt i henhold til reglene, svarer Samuelsen.

Martin Samuelsen gikk på utlån til Blackburn i sommer, men har slitt med lite spilletid i mesterskapsserien.

– Hva tenker du om situasjonen hans nå, med tanke på lite spilletid i Blackburn?

– Det har jeg ikke lyst til å uttale meg om, sier Frode Samuelsen.

Har vurdert å bryte

19-åringen fra Haugesund debuterte på det norske A-landslaget mot Island 1. juni i år og scoret sitt første mål i VM-kvalifiseringskampen mot San Marino, der Norge vant 4-1.

Samuelsen har tidligere innrømmet til VG at han har vurdert å bryte med Blackburn.

Martin Samuelsen (19) fikk garantier om at han ville bli satset på i Blackburn. Nå lurer unggutten på hva som skjer.

– Det er ikke ideelt å spille så lite som jeg har gjort. Sånn er fotballen. Noen ganger tar det litt lengre tid enn andre ganger. Når jeg får sjansen, så skal jeg ta den, sa Samuelsen i anledning landslagets VM-kvalifiseringskamper tidligere i høst.

– Jeg er knyttet til klubben ut sesongen, men med en klausul om å avslutte i januar.

– Er det noe du vil benytte deg av hvis du ikke får mer gress under knottene?

– Hvis begge parter ønsker det, så er det naturlig.(NTB)