Vegard Forren blir med Rosenborg på treningsleir

Etter mange år som Molde-spiller ser det ut til at hovedrivalen Rosenborg blir neste stopp for Vegard Forren (29).

For etter det VG erfarer er det bestemt at den klubbløse landslagsstopperen blir med når trønderne reiser på treningsleir i Marbella på mandag. Partene skal ikke ha kommet til enighet om en kontrakt, men det er et klart steg mot at Vegard Forren blir Rosenborg-spiller.

Dermed kan det bli slutt på den tunge tilværelsen som klubbløs bleieskiftarbeider. Til VG torsdag sa Forren at den lange ventetiden på å finne ut av klubbfremtiden har vært tung.

– Det er ny situasjon for meg. Og det føles ikke bra. Jeg går nesten og stanger hodet i veggen her om dagen. Det har vært tungt. Og det har nok samboeren min også merket, sa Forren.

Forren har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke RBK-trener Kåre Ingebrigtsen gjort.

29-åringens agent Jim Solbakken var opptatt i et møte torsdag formiddag og ba VG ringe tilbake senere.

