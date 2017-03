Vegard Forren blir med RBK på treningsleir

Etter mange år som Molde-spiller ser det ut til at Rosenborg blir neste stopp for Vegard Forren (29).

For etter det VG erfarer er det bestemt at den klubbløse landslagsstopperen blir med når trønderne reiser på treningsleir i Marbella på mandag. Noen kontrakt skal ikke være underskrevet ennå, men det er et klart steg mot at Vegard Forren blir Rosenborg-spiller.

Noe som sikkert vil bli tatt dårlig i mot blant mange Molde-supportere. Rivaliseringen de to klubbene i mellom har bare blitt større og større de siste årene.

Uansett ser det ut til at den tunge tilværelsen som klubbløs bleieskiftarbeider går mot slutten. Til VG torsdag sa Forren at den lange ventetiden på å finne ut av klubbfremtiden har vært frustrerende.

– Det er ny situasjon for meg. Og det føles ikke bra. Jeg går nesten og stanger hodet i veggen her om dagen. Det har vært tungt. Og det har nok samboeren min også merket, sa Forren.

Da VG besøkte midtstopperen fra Kyrksæterøra erkjente han at den varierende fjorårssesongen har svekket mulighetene for et europeisk eventyr.

– Jeg må være såpass ærlig å si at jeg ikke hadde den beste sesongen i 2016, og det har gjort jobben vanskeligere for Jim, men samtidig føler jeg at jeg presterte bra i Europa tidlig på året og i flere av landskampene. Det er litt rart å sitte her uten klubb etter å ha spilt mange landskamper. I starten gikk det greit – for da trente jeg med Molde. Men de siste to ukene har jeg ikke vært med der. Det er da jeg kanskje har skjønt at det må skje noe. Men jeg håper og tror jeg har noe klart over helgen, sier Vegard Forren.

En overgang til klubben han heiet på i oppveksten kan også sørge for at Johan Lædre Bjørdals dager på Lerkendal kan være talte. Midtstopperen skal være aktuell for flere andre norske klubber.

Forren har ikke besvart VGs henvendelser torsdag. Det har heller ikke RBK-trener Kåre Ingebrigtsen gjort.

29-åringens agent Jim Solbakken var opptatt i et møte torsdag formiddag og ba VG ringe tilbake senere.

