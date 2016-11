U21-talenter på Rosenborgs ønskeliste

TRONDHEIM (VG) De er unge, fremadstormende og norske. Mathias Normann (20), Birger Meling (21), Anders Trondsen (21) og Kristoffer Haraldseid (22) er spillere som Rosenborg vurderer å kjøpe foran 2017-sesongen.

I tillegg er også den langt mer erfarne Vegard Forren (28) på trøndernes ønskeliste.

Kåre Ingebrigtsen vil ikke selv ut med navnene på hvilke spillere han vil ha, men etter det VG erfarer diskuteres Normann (Bodø/Glimt), Meling (Stabæk), Trondsen (Sarpsborg) og Haraldseid (Haugesund) seriøst på Lerkendal.

Les også: RBK-sjefen ler av at han ikke ble årets trener

– Vi må ha inn et par mann



– Vi har økonomi til å forsterke oss. Men vi kan ikke gjøre som København som kjøper en spiss til 25 millioner kroner. Vi må finne spillere som vi kan utvikle og selge videre, sier Ingebrigtsen til VG.

Les også: Eggen uenig i trenerkåring

Han er også klar på at de nye spillerne bør være på plass allerede i januar slik at de får med seg hele sesongoppkjøringen og er vel integrert i Rosenborg-systemet når Champions League-kvalifiseringen begynner neste sommer.

– Vi ønsker å forsterke oss i vinter. Vi merker at ikke alle spillerne tåler all treningen vår med en gang de kommer. Da må de få bruke litt tid. Og da er det like greit at de får brukt februar og mars til å komme seg inn i det. Så vi håper å gjøre noe i januar, sier RBK-sjefen, dagen etter at trønderne feiret sitt 24. seriemesterskap.

– Hvor mange nye spillere vil du ha inn?

– Vi må ha inn et par mann. Men det kommer jo også an på om noen blir solgt, svarer han, vel vitende om at det trolig vil komme bud på flere av RBK-spillerne.

– Jeg tror definitivt at vi får muligheten til å selge noen. Vi kommer til å få bud. Så vil det vise seg om budene er gode nok og om klubben er riktig for spilleren.

Les også: Mener dommerne har vært med på å sende Glimt ned

Normann og Trondsen aktuelle midtbaneankere



Typer som Jonas Svensson, Jørgen Skjelvik, Fredrik Midtsjø og Pål-André Helland kan bli solgt til utenlandske klubber etter denne sesongen. U21-landslagets høyreback Kristoffer Haraldseid og venstreback Birger Meling er i så fall åpenbare kandidater til å overta for de to førstnevnte. Dessuten er det heller ikke gitt at spillere som Adam Larsen Kwarasey, Matthias Vilhjalmsson og Elbasan Rashani fortsetter i Rosenborg.

FØLGES AV RBK: Mathias Normann har hatt en god sesong for Bodø/Glimt og er blant spillerne Rosenborg følger nøye. Foto: Mats Torbergsen , NTB scanpix

Kwarasey er neppe interessert i å være reservekeeper for André Hansen – som nylig skrev ny femårskontrakt. Kanskje kan det i stedet gå mot en gjenforening med gamletreneren Ronny Deila i Vålerenga for Oslo-gutten som sto i mål for Ghana under VM i 2014.

Et annet moment som RBK må ta stilling til er om Anders Konradsen fortsatt skal dyrkes som sentral midtbanespiller eller som indreløper. Hvis Ingebrigtsen lander på det siste, så må han i hvert fall ha inn et nytt midtbaneanker.

Erstatteren kan bli Bodø/Glimts Mathias Normann. Tøffingen fra Lofoten har fått sitt store gjennombrudd denne sesongen, men er usikker på egen klubbfremtid etter at nordlendingene rykket ned. Også Sarpsborgs U21-landslagsspiller Anders Trondsen er en type Norges beste lag følger tett.

Med seier i cupfinalen vil 50-åringen bli den første som leder et lag til «The Double» to år på rad. Men neste år er det aller største målet gruppespill i Champions League – eller i hvert fall Europa League.

I jakten på å bli gode nok til det vil RBK teste seg mot mer internasjonal motstand i 2017.

– Vi kommer til å møte tøffere motstand i vinter for å få referanser hele veien. Vi kommer til å begynne tidligere i vinter og vi kommer til å spille flere kamper, sier Ingebrigtsen, og legger til at han håper å få til en treningskamp mot FC København i januar eller februar.

PS! Rosenborg har også forsøkt seg på Rafik Zekhnini tidligere i år, men han kan trolig glemmes etter at Everton har kastet seg inni jakten på Odd-talentet.

Les også: Høgmo: – Større konkurranse enn på lenge