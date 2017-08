Det er for langt opp til Champions League, mener Nils Johan Semb. De må derfor sikte seg inn mot Europa League.

Det er dommen til toppfotballsjefen, etter at han har sett Rosenborg bli for svake over to kamper mot Celtic.

– Til Champions League-fotball er det nok et godt stykke opp. Det viser jo resultatene. Selv om det ble tett over to kamper mot Celtic, så vinner de fortjent, sier han til VG.

Resultatene over tid er ikke til å ta feil av: Ikke siden 2007 har et norsk lag vært med i den gjeveste turneringen. Nå hviler Sembs håp på at Rosenborg, eller Odd, skal ta seg inn i det nest gjeveste gruppespillet, i Europa League.

Trøndernes motstander i siste kvalifiseringsrunde trekkes fredag, mens Odd må slå Dinamo Zagreb hjemme for å nå siste runde.

Fikk du med deg? Professor: Derfor har overgangssummene tatt helt av

Om ingen av lagene når gruppespillet, blir det andre høst på rad uten norsk Europa-fotball.

– Det bør være et realistisk mål for den beste norske klubben å være med i Europa League ofte. Det er en arena hvor vi bør klare å være med jevnt og trutt, slår Semb fast.

– Europa-fotball er det som avspeiler status for norsk klubbfotball. Det må vi forholde oss til, fortsetter han.

Slik knuste Celtic Rosenborgs CL-drøm: (Saken fortsetter under videoen)

– København i en særklasse



Toppfotballsjefen erkjenner at de norske lagene ligger langt bak Skandinavias beste klubb: Ståle Solbakkens FC København.

De har vært i Champions League-gruppespillet fire ganger de siste elleve årene, og er klare for playoff til høstens turnering.

Sett denne? NTNU-forsker mener ungdom trener for mye

Det har gitt den danske klubben økonomiske muskler til å kjøpe spillere på et høyt nivå, og gjør det mulig å erstatte de som blir solgt.

– FC København er slik jeg ser det i en særklasse i Skandinavia. Det er også derfor de kommer seg ut, og mye er Ståles fortjeneste, sier Semb.

INGEN CL NÅ HELLER: Det er fremdeles en lang vei opp til Mikael Lustig og Celtic for Pål André Helland og Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Det er ikke kun klubben som kvalifiserer seg som nyter godt av deltagelse på den største scenen, mener han.

– Jeg er helt klar på at det er positivt for norsk fotball, og jeg tror det er bra for de andre klubbene også, som må strekker seg, sier han.

Så du? Ikke alle unner Rosenborg suksess i Europa

– Ikke godt nok av norsk fotball



Den tidligere Rosenborg-spilleren, Rosenborg-sportssjefen og landslagskapteinen Rune Bratseth, som nå sitter i klubbens styre, erkjenner også at nivået på Champions League-klubbene per nå er for høyt for Rosenborg.

– Europa League er nok nærmere det nivået vi er på nå. Champions League-nivået er skyhøyt. Og det er som Nils Arne Eggen ofte: «Man skal spæll dær også», sier Bratseth.

Lest denne? Norge har stupt på FIFA-rankingene etter at Semb ble toppfotballsjef

Nå venter to kamper mot en motstander som trekkes fredag, før Rosenborg eventuelt er tilbake i det nest gjeveste selskapet. Men det er ingen selvfølge at trønderne kommer seg dit, som fjoråret viste.

– Vi vet at norsk fotball har utfordringer på landslagsnivå, og ute i Europa er vi for lite tilstede. Vi ønsker at alle norske lag skal hevde seg best mulig, det er vi alle tjent med. Så for norsk fotballs del er det nå totalt sett ikke godt nok, er Bratseths dom.

Champions League et stort personlig mål for Nicklas Bendter: